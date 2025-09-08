Una nueva selección se clasifica al Mundial del 2026

(Selección de Túñez en Instagram/Selección de Túñez en Instagram)

Jugadores de Túnez festejan la clasificación al Mundial 2026 de Norteamérica.

Túnez se clasificó para la Copa del Mundo 2026 de Estados Unidos, México y Canadá al vencer a Guinea Ecuatorial (1-0), este lunes en Malabo.

El país norteafricano, que ya no puede ser alcanzado en la cima del grupo H, se impuso bajo la lluvia gracias a un gol en el tiempo adicional de Mohamed Ali ben Romdhane (90+4).

Túnez se une a Marruecos, la primera nación africana en conseguir, el viernes, su boleto para el Mundial de Norteamérica.

El Mundial 2026, que se disputa entre el 11 de junio y el 19 de julio, cuenta ya con 18 de sus 48 participantes clasificados.

Túnez se volvió un participante habitual en la gran cita del fútbol, con seis participaciones, incluyendo las dos últimas de Rusia 2018 y Qatar 2022.

África clasifica a nueve países de manera directa, mientras que hay un espacio adicional para el repechaje intercontinental del año próximo.

Otros países que encabezan sus grupos y van bien encaminados hacia el Mundial son Egipto, Sudáfrica y Argelia.