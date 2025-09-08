Puro Deporte

Una nueva selección se clasifica al Mundial del 2026

El Mundial 2026 ya cuenta con 18 de los 48 países clasificados

Por AFP
Jugadores de Túnez festejan la clasificación al Mundial 2026 de Norteamérica.
Jugadores de Túnez festejan la clasificación al Mundial 2026 de Norteamérica. (Selección de Túñez en Instagram/Selección de Túñez en Instagram)







Mundial 2026Selección de Túnez
