Así va el medallero en los Juegos Parapanamericanos Juveniles, ¡Costa Rica el mejor de Centroamérica!

Sofía Orozco, Daniel Fajardo y Dalessandro Abarca, ganaron ocho medallas para Costa Rica en los Juegos Parapanamericanos Juveniles de Santiago de Chile 2025.

La delegación de Costa Rica en los Juegos Parapanamericanos Juveniles de Santiago de Chile 2025 mantiene su cosecha dorada gracias al atletismo, que este miércoles cerró su participación con tres nuevas preseas.

El equipo paralímpico nacional ganó una medalla de oro en la impulsión de la bala gracias al puntarenense Dalessandro Abarca, mientras que Sofía Orozco se dejó la plata en los 400 metros planos y al igual que Daniel Fajardo en los 400 metros planos en triciclos.

En total, Costa Rica suma 11 medallas en las justas continentales: tres de oro, cinco de plata y tres de bronce.

La delegación tica se ubica en el puesto 10 del medallero general y se mantiene como el primer país de Centroamérica, seguido por Panamá, que registra dos preseas doradas, cuatro de plata y cinco de bronce.

En los juegos chilenas, el paratletismo aportó ocho de las preseas de la delegación tica, demostrando crecimiento y un gran futuro en este deporte.

“Me voy feliz con mis dos medallas de oro. Tengo que llegar al puerto a estudiar para los exámenes. Por dicha estoy eximido en varias materias, pero ya estamos en la recta final del curso lectivo”, explicó Dalessandro Abarca, quien es estudiante de décimo año en el Liceo José Martí de Puntarenas.

Abarca, quien entrena en el Polideportivo de Esparza bajo las órdenes de David Núñez, es una de las sorpresas de Costa Rica en los Juegos, a sus apenas 16 años.

Sofía Orozco, de 18 años y estudiante de gastronomía con especialidad en postres, cerró su participación en las justas con tres medallas: dos de bronce en los 100 y 200 metros planos, y una de plata en los 400 metros planos.

La atleta se mostró muy feliz por las preseas y agradeció a su familia y al Comité Paralímpico por darle la oportunidad de competir en Chile.

“Venía dándolo todo (en los 400 metros planos). Olvidé las marcas de las rivales; solo pensaba en entregarme al máximo para darle a Costa Rica una nueva medalla”, comentó Orozco mediante un comunicado del periodista Olman Mora.

Por su parte, el ramonense Daniel Fajardo ganó una medalla de oro, una de plata y una de bronce en los eventos de 100, 200 y 400 metros en triciclo.

“Bendito sea Dios, ganamos un oro para Costa Rica. Estoy muy agradecido por la oportunidad”, expresó Fajardo, emocionado al mostrar sus tres preseas.

En tenis de mesa, Costa Rica sumó más medallas gracias a las destacadas actuaciones de Steven Román y Kristel Morales, quienes ganaron plata en sus respectivas categorías, además del bronce obtenido por Fiorella Padilla.

La delegación costarricense se mantiene en competencia en las disciplinas de boccias y paranatación.

Medallero continental Copiado!