¡Orgullo de Costa Rica! Especialista en postres gana nueva medalla en Juegos Parapanamericanos Juveniles

Sofía Orozco se dejó la presea de plata en la prueba de los 400 metros planos, de los Juegos Parapanamericanos Juveniles 2025.

La paratleta costarricense Sofía Orozco se despidió este miércoles 5 de noviembre de los Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025 con una medalla de plata en la prueba de los 400 metros planos clase T38 (atletas con afectación leve del movimiento y la coordinación en la parte inferior del tronco y las piernas, en un lado o en todo el cuerpo).

La belemita vivió una mezcla de emociones: primero recibió la medalla de bronce en los 200 metros planos, y de inmediato comenzó su calentamiento para competir y conquistar la presea de plata en los 400 metros.

Sofía Orozco, de 18 años y estudiante de gastronomía con especialidad en postres, cerró su participación en las justas con tres medallas: dos de bronce en 100 y 200 metros planos, y una de plata en los 400 metros planos.

LEA MÁS: ¡Orgullo de Costa Rica! Puntarenense gana medalla de oro en Juegos Parapanamericanos Juveniles

“Cuando pasé la meta solo vi a una competidora delante de mí y supe en ese momento que era segunda. Venía dándolo todo, olvidé las marcas de las rivales; solo pensaba en entregarme al máximo para darle a Costa Rica una nueva medalla”, comentó Orozco, aún reflejando su cansancio.

Su satisfacción fue doble, ya que además de las medallas, logró mejorar sus tiempos personales.

“Todo atleta quiere mejorar sus tiempos. En mi caso, en estos juegos corrí como nunca. Logré tres marcas que ahora no sé cómo voy a superar”, expresó entre risas.

Al consultársele cuál es el mejor postre que prepara, respondió también entre risas: “Varios, pero el mousse de maracuyá”.

Costa Rica suma en las justas continentales un total de 11 medallas: tres de oro, cinco de plata y tres de bronce.