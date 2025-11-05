Otros deportes

¡Orgullo de Costa Rica! Especialista en postres gana nueva medalla en Juegos Parapanamericanos Juveniles

Atleta belemita logró su tercera medalla en los Parapanamericanos Juveniles de Santiago de Chile

Por Juan Diego Villarreal
Sofía Orozco Juegos Parapanamericanos Juveniles 2025 Medalla de plata 400 metros lisos 5 de noviembre del 2025 Fotografía: Olman Mora
Sofía Orozco se dejó la presea de plata en la prueba de los 400 metros planos, de los Juegos Parapanamericanos Juveniles 2025. (La Nación/Fotografía: Olman Mora)







