Así va el medallero de los Juegos Centroamericanos 2025 cuando solo resta un día de competencia

Los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 llegan a su fin este jueves, con una gran labor de la delegación de Costa Rica

Por Juan Diego Villarreal
Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 Taekwondo, oro por equipos Neshy Lee Lindo, Laura Sancho y Kayla Rojas 29 de octubre de 2025 Cortesía: Comité Olímpico
Las taekwondistas Neshy Lee Lindo, Laura Sancho y Kayla Rojas celebran la medalla de oro al ganar el evento de equipo femenino. Con ellas el entenador Kristopher Moitland. (La Nación/Cortesía: Comité Olímpico)







Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

