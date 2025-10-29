Otros deportes

¡Orgullo de Costa Rica! Selección Femenina gana oro e impone dinastía en el fútbol de Centroamérica

La Selección Femenina de Costa Rica ganó de forma invicta la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos de Guatemala 2025

Por Juan Diego Villarreal
Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 Futbol femenino Medalla de oro Costa Rica 29 de octubre del 2025 Cortesía Comité Olímpico
La Selección Femenina de Costa Rica ganó la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, manteniendo su hegemonía en el área. (La Nación/Cortesía Comité Olímpico)







Juegos Centroamericanos Guatemala 2025Medalla de oroCosta Rica 1 - El Salvador 0
