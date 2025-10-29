¡Orgullo de Costa Rica! Selección Femenina gana oro e impone dinastía en el fútbol de Centroamérica

La Selección Femenina de Costa Rica ganó la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, manteniendo su hegemonía en el área.

Con una insaciable determinación, la Selección de Costa Rica Femenina de fútbol impuso una verdadera dinastía, al ganar por cuarta ocasión consecutiva la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos.

Las ticas, que habían ganado la presea dorada en las justas regionales del 2001 en Ciudad de Guatemala, así como las de San José 2013 y Managua 2017, ahora ratificaron su dominio en Guatemala 2025, al derrotar 1-0 a El Salvador.

El conjunto costarricense marcó el único tanto del compromiso por intermedio de Sofía Varela, quien al minuto 31 resolvió un entrevero en el área para marcar el tanto del triunfo.

Las nacionales, bajo la conducción interina de la entrenadora Patricia Aguilar, además lograron acabar con una racha negativa de 18 meses sin ganar, donde sumaron 12 compromisos sin conocer la victoria desde abril del 2024.

Costa Rica fue superior frente a un aguerrido conjunto cuscatleco que mostró mucha iniciativa, pero le falta contundencia para vulnerar el marco de la portera costarricense Daniela Solera.