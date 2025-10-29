Así va el medallero de los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 a dos días del final de las justas

Eugenia Ramírez y Marcela Araya, junto a Julián Araya y Jhostin Varela, dominaron el voleibol de playa en los Juegos Centroamericanos, Guatemala 2025.

La delegación de Costa Rica en la XII edición de los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 sigue sumando medallas y afianzándose en el medallero general, cuando restan dos días para la finalización de las justas.

Costa Rica alcanzó un total de 199 preseas, de las cuales 61 son de oro, 66 de plata y 72 de bronce, consolidándose en la segunda posición del medallero.

La tercera casilla pertenece a El Salvador, con 48 oros, 49 platas y 69 bronces, mientras que Panamá se ubica cuarto con 39 oros, 45 platas y 45 bronces.

El primer lugar y virtual campeón de los juegos del istmo es Guatemala, con 155 preseas doradas, 122 de plata y 86 de bronce.

El penúltimo día de competencias fue especialmente provechoso para el equipo olímpico costarricense, gracias a la gran labor de la disciplina del taekwondo.

Sofía Ramírez fue la gran figura de la halterofilia costarricense, al obtener triple medalla de oro en la división de 63 kg. (La Nación/Fotografía Comité Olímpico)

Laura Sancho Cartín conquistó la medalla de oro en la categoría -46 kg, mientras que John Josué Chévez Bejarano hizo lo propio en los -59 kg, demostrando entrega, potencia y determinación sobre el tatami.

A ellos se sumó la brillante actuación de Neshy Lee Lindo Álvarez, quien se coronó campeona en los -57 kg, consolidando el dominio costarricense en esta disciplina.

Neshy es una atleta con experiencia olímpica, pues participó en las justas de Tokyo 2020 (que se disputaron en el año 2021 debido a la pandemia) y ahora hace valer toda ese bagaje para incrementar la cosecha dorada de la delegación costarricense en Guatemala.

Los taekwondistas Neshy Lee Lindo, John Josué Chévez y Laura Sancho Cartín, sumaron tres medallas de oro para Costa Rica en los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025. (La Nación/Fotografías: Comité Olímpico)

En levantamiento de pesas, Sofía Ramírez fue la gran figura de la jornada al obtener triple medalla de oro en la división de 63 kg (arranque: 86 kg, envión: 110 kg y Total: 196 kg),

Mientras tanto, en voleibol playa masculino, la dupla conformada por Jhostin Varela y Julián Araya se consagró campeona tras vencer 2–1 a Nicaragua en una final electrizante, cerrando una campaña invicta.

En la rama femenina, Marcela Araya y Eugenia Ramírez sellaron otra presea dorada al imponerse con autoridad 2–0 (21–16, 21–12) a la dupla nicaragüense, confirmando el dominio tico en la arena.

En una final de infarto, en la modalidad de billar Bola 10, Adriana Villar se impuso 6–5 ante su rival de Guatemala y se coronó campeona centroamericana, mostrando gran precisión en cada tiro que ejecutó.

Por su parte, el baloncesto femenino avanzó a la final tras derrotar 57–39 a Nicaragua, y este miércoles 29 de octubre se medirá a Panamá por la medalla de oro, a las 5:30 p. m.

En futsal masculino, Costa Rica derrotó 4–2 a El Salvador en un partido muy disputado. Las anotaciones ticas fueron obra de Daniel Gómez, Jean Salas y un doblete de Emmanuel Gamboa. Por los cuscatlecos marcaron Leandro Montoya y Óscar Montano.

La Tricolor cerrará su participación este miércoles, cuando se mida a Nicaragua a las 3 p. m., en un duelo que debe ganar para optar por la medalla de plata.

Finalmente, el fútbol femenino buscará su cuarto título en la historia de las justas cuando se enfrente a El Salvador, a la 1 p. m., en el Estadio El Trébol.