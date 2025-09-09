Así estará el clima para el partido de la Sele esta noche en La Sabana, según el IMN

Este martes, el partido de la Sele en La Sabana podría verse afectado por lluvias intensas y tormentas, según el IMN. Foto: FCRF

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) advirtió sobre aguaceros fuertes con tormenta eléctrica este martes 9 de setiembre en el Valle Central.

La Selección Nacional disputará hoy a las 8 p. m., en el Estadio Nacional de La Sabana, su segundo partido de la ronda final de las eliminatorias rumbo al Mundial.

Durante la tarde, se prevé un aumento significativo de las lluvias en el Área Metropolitana, como parte de un patrón típico de la época lluviosa.

Las precipitaciones más intensas serían por la tarde pero podrían extenderse hasta las últimas horas del día, sin descartar acumulados elevados al momento del partido.

“Será un día característico de la época lluviosa. Las lluvias más intensas ocurrirían por la tarde en los alrededores de la GAM. No se descarta al final de la tarde todavía esté lloviendo en San José”, indicó el IMN a este medio.

Las condiciones estarán mayormente nubladas, con un ambiente húmedo y lluvioso. Se prevé que la tormenta eléctrica impacte con mayor intensidad en las zonas altas del Valle Central, pero sus efectos se extenderán también a las partes bajas.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.