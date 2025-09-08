Sucesos

Lluvias y tormentas dominarán la tarde de este martes en Costa Rica: estas serán las zonas con más afectación

El IMN anticipó lluvias con tormenta en varias regiones del país debido al ingreso de humedad y las altas temperaturas matutinas

Por Jailine González Gómez
Este martes 9 de setiembre se esperan lluvias con tormentas en varias regiones, tras una mañana cálida y parcialmente nublada. (Rafael Pacheco Granados)







Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

