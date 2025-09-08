Lluvias y tormentas dominarán la tarde de este martes en Costa Rica: estas serán las zonas con más afectación

Este martes 9 de setiembre se esperan lluvias con tormentas en varias regiones, tras una mañana cálida y parcialmente nublada.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este martes 9 de setiembre Costa Rica enfrentará una jornada con condiciones cambiantes, debido al alejamiento temporal de la zona de convergencia intertropical y el ingreso de humedad desde sectores marítimos.

Durante la mañana, predominará un ambiente cálido con cielos parcialmente nublados en la mayoría del país. Sin embargo, esta estabilidad favorecerá la formación de nubes y lluvias con tormenta en varias regiones durante la tarde.

LEA MÁS: Cortes de luz afectarán este martes a vecinos de Heredia: estos son los horarios

En el Valle Central, se espera un aumento en la nubosidad durante la tarde, acompañado de lluvias y tormentas eléctricas. Las precipitaciones continuarán en las primeras horas de la noche. San José registrará una temperatura mínima de 21,2 °C y una máxima de 27,6 °C.

El Pacífico Norte tendrá condiciones parcialmente nubladas por la mañana, pero durante la tarde se pronostican lluvias con tormentas, especialmente cerca de la costa. Liberia alcanzará una temperatura máxima de 34,1 °C, con una mínima de 20,4 °C.

En el Pacífico Central, las lluvias se concentrarán en horas de la tarde, acompañadas de tormenta eléctrica. Las condiciones lluviosas continuarán durante la noche. Parrita presentará temperaturas entre los 18,1 °C y los 30,2 °C.

El Pacífico Sur también experimentará lluvias vespertinas con tormenta, las cuales se extenderán a las primeras horas de la noche. En Golfito, la temperatura oscilará entre los 23,4 °C y los 31,9 °C.

En el Caribe Norte, la mañana será estable, pero en la tarde se anticipan lluvias aisladas con cielos mayormente nublados. Guápiles reportará una mínima de 19 °C y una máxima de 23,9 °C.

El Caribe Sur mantendrá cielos parcialmente nublados en la tarde con algunas lluvias dispersas. Limón mostrará una mínima de 24,5 °C y una máxima de 28,4 °C.

En la zona norte, se pronostican lluvias con tormentas tanto en la tarde como en la noche. Ciudad Quesada tendrá una mínima de 16,3 °C y una máxima de 27,8 °C.

Según el IMN, la mayor actividad eléctrica podría presentarse a lo largo de la cordillera de Guanacaste y la cordillera volcánica central. Además, se anticipan lluvias puntuales en las penínsulas de Osa y Nicoya en horas de la noche.

Efemérides

En San José, la salida del sol será a las 05:27 a. m. y la puesta a las 05:40 p. m.. La luna continuará su avance hacia la fase de cuarto menguante.

LEA MÁS: Popular Pensiones publicó la lista de afiliados fallecidos con saldo: así pueden los familiares reclamar el ROP o FCL

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.