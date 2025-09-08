Cortes de luz afectarán este martes a vecinos de Heredia: estos son los horarios

Este martes habrá corte de luz en Guararí, Heredia, entre 7:30 a. m. y mediodía, según informó la ESPH.

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) anunció una suspensión programada del servicio eléctrico que afectará este martes 9 de septiembre a sectores de Guararí, específicamente la Urbanización El Laurel, en el cantón central de Heredia.

El corte de electricidad se llevará a cabo en el horario de 7:30 a. m. al mediodía, como parte de un mantenimiento preventivo. La ESPH indicó que los trabajos tienen como objetivo garantizar un suministro más confiable y continuo.

Los vecinos de la zona pueden consultar si su suministro se verá impactado mediante el número de contrato en el siguiente enlace: https://tinyurl.com/23jypfzm.

La empresa comunicó la suspensión a través de su página web, mensajes de texto y distribución de volantes en el área afectada.

