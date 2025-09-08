El País

Cortes de luz afectarán este martes a vecinos de Heredia: estos son los horarios

Por Silvia Ureña Corrales
Este martes habrá corte de luz en Guararí, Heredia, entre 7:30 a. m. y mediodía, según informó la ESPH.







