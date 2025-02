Allen Guevara aún no tiene claro su futuro en el Cartaginés

Los días pasan y hay un tema que genera mucha incertidumbre entre los aficionados del Club Sport Cartaginés: ¿Qué pasará con Allen Guevara? Esta pregunta se repite entre los fanáticos brumosos, ya que Guevara termina contrato al finalizar el Torneo de Clausura 2025, pero de momento ni el capitán de los centenarios lo tiene claro.

Lo que sí está confirmado es que el futbolista que levantó el histórico título en el Clausura 2022 quiere seguir. En la Vieja Metrópoli encontró algo que no le habían dado antes en su carrera, según dijo, y espera que esta historia tenga un final feliz.

“Por ahora no hemos tocado el tema. Don Leo (presidente) habló algo de esto, me contaron que dijo que me quedo y tenemos buena relación, pero en esto del fútbol uno nunca sabe y por ahora no hemos arreglado nada”, señaló el atacante.

Guevara llegó al conjunto blanquiazul a mediados del 2020, luego de una salida compleja de Liga Deportiva Alajuelense. En cinco años con su nuevo club acumula 197 partidos del torneo local (162 como titular), celebró 37 goles y consiguió lo que muy pocos; ganar un cetro con este equipo y ser quien lo tuvo primero en sus manos.

La dirigencia aún no le ha presentado una oferta formal. Aunque el ambiente es positivo y todo apunta a que seguirá, el jugador prefiere esperar a que la negociación se concrete. Si lo deseara, ya podría firmar con otro club, pero en este instante no contempla esta posibilidad.

“Acá me siento bien. Hemos pasado muchas cosas juntos y me han brindado mucha ayuda, así que no hay duda de que me gustaría quedarme. En este club me han respaldado mucho, me siento muy bien con todas las personas que trabajan acá y ahora es solo de esperar. Si me dan la oportunidad, seguiré acá”, ratificó.

A sus 35 años, Guevara no piensa en el retiro, aunque es consciente de que el final se acerca. Por ello, se enfoca en disfrutar esta etapa. Con el Cartaginés ha sido titular en el 82% de los partidos en los que estuvo disponible, y si se incluyen duelos internacionales, Supercopa y Recopa, el porcentaje sube al 83% (209 encuentros, 173 desde el inicio).

Allen Guevara celebró a lo grande el título que ganó con el Club Sport Cartaginés, en el Torneo de Clausura 2022. Guevara fue el capitán brumoso en la gran final y levantó la copa primero.

Sin embargo, en los últimos tres compromisos le tocó ir a la suplencia y entrar de cambio, algo que se toma con calma por la madurez que ha acumulado.

“Queda poco, pero trato de vivir el día a día y de cuidarme. Cuando no me den las fuerzas y se vea complicado, daré el paso a retirarme, pero por ahora no”.