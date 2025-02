Cartaginés esperó por siete meses a una de sus grandes figuras y al fin está de regreso

Si hay un jugador que el Club Sport Cartaginés extraño todo el semestre anterior y que deseaba a más no poder para el Torneo de Clausura 2025, era Jeikel Venegas. El delantero es una de las grandes figuras del equipo, da soluciones en ofensiva, fue campeón con los brumosos y aporta experiencia, pero una fractura de tobillo lo sacó desde julio del 2024.

⏰ 85’ Cartaginés tuvo otra oportunidad pero no logran concretar.



🔗 https://t.co/MJI5WulWBm pic.twitter.com/3vfUQqGiWE — FUTV (@FUTVCR) July 28, 2024

Jeikel se perdió 25 partidos desde su aparatosa lesión, pero finalmente está de regreso. El atacante tiene casi tres semanas de trabajar a la par de sus compañeros y el técnico Andrés Carevic finalmente lo incluyó en una convocatoria por primera vez. Venegas está en el banquillo para el duelo ante Santa Ana y podría tener minutos.

Venegas se armó de paciencia, pasó por muchas pruebas, luego de una operación compleja y de un proceso en el que en los primeros meses tan siquiera podía apoyar el pie y mucho menos tocar balón.

El experimentado jugador de 36 años no bajó los brazos y pese a no poder aportar en cancha, se le vio fecha a fecha al lado de sus compañeros, en especial en los duelos en el estadio José Rafael “Fello” Meza.

Jeikel Venegas lleva varias semanas de realizar trabajos en cancha. Venegas acumula siete meses sin un partido oficial, tras fracturarse el tobillo izquierdo. (Cortesía del Cartaginés/Cortesía del Cartaginés)

La vuelta de este jugador que ataca muy bien los espacios y le gusta ir por los costados le da más herramientas a Carevic. Antes del encuentro contra los santaneños, los brumosos apenas tenían ocho tantos en seis presentaciones y una de las grandes críticas al timonel era la falta de gol.

Incluso, frete a Liga Deportiva Alajuelense y contra la Asociación Deportiva Guanacasteca los de la Vieja Metrópoli se fueron en blanco. Ahora Carevic puede hasta ajustar su esquema, ya que a Jeikel le gusta ir por las dos bandas y también se sabe el puesto de “9″.

Venegas ingresó al minuto 63 ante Santa Ana en lugar de Jesús Batiz. Casi de inmediato generó una acción de peligro que fue señalada como penal, por una supuesta falta del arquero Alfonso Quesada; no obstante, con ayuda del VAR se determinó que no hubo infracción, por lo que no se cobró la pena máxima.