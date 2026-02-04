Puro Deporte

Alemania se echa atrás y descarta boicot al Mundial de fútbol

Alemania se planteó en algún momento la posibilidad de boicotear el Mundial 2026, pero finalmente decidió separar política y deporte

Por AFP
La presidente del Presidente del Comité Olímpico Internacional, Kirsty Coventry, conversa con el presidente de FIFA Gianni Infantino durante una sesión del COI en Milán este 3 de febrero.
La presidenta del Comité Olímpico Internacional, Kirsty Coventry, conversa con el presidente de FIFA, Gianni Infantino, durante una sesión del COI en Milán este 3 de febrero. (DANIEL MUNOZ/AFP)







