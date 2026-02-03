Puro Deporte

Infantino: el veto a Rusia en el fútbol no ha servido de nada

El presidente de la FIFA sostuvo que la exclusión deportiva no produjo resultados positivos y defendió un posible cambio en torneos juveniles

Por Europa Press
WASHINGTON, D. C. – 29 de enero de 2026. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sostiene el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA mientras se dirige a la reunión de invierno de la Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos, el 29 de enero de 2026 en Washington, D. C. Infantino promovió el Mundial 2026, que tendrá como sedes a Estados Unidos, Canadá y México, y destacó los posibles beneficios para las ciudades anfitrionas y sus comunidades. Alex Wong/Getty Images/AFP (Foto de ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP)
Infantino afirmó que el veto a Rusia y Bielorrusia en el fútbol internacional aumentó la frustración y abrió la puerta a permitir su regreso en categorías juveniles. (ALEX WONG/Getty Images via AFP)







Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

