Infantino: el veto a Rusia en el fútbol no ha servido de nada

Infantino afirmó que el veto a Rusia y Bielorrusia en el fútbol internacional aumentó la frustración y abrió la puerta a permitir su regreso en categorías juveniles.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, afirmó que el veto impuesto a los equipos y selecciones de Rusia y Bielorrusia en torneos internacionales no generó efectos positivos y provocó mayor frustración y odio. Por esa razón, planteó la posibilidad de levantar la prohibición al menos en las categorías juveniles.

Infantino expuso esta posición en una entrevista concedida a Sky News. Según explicó, la exclusión deportiva no cumplió con los objetivos esperados y agravó tensiones en el entorno del fútbol internacional.

El dirigente se refirió al castigo aplicado a clubes y selecciones nacionales de ambos países tras el conflicto iniciado por Rusia contra Ucrania a inicios de 2022. Desde ese momento, las representaciones rusas y bielorrusas quedaron fuera de las principales competencias organizadas por federaciones internacionales.

Infantino insistió en que permitir la participación en el fútbol juvenil podría representar un primer paso para reducir la confrontación en el ámbito deportivo, sin alterar las sanciones vigentes en otras categorías.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.