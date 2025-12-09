FIFA cambia regla clave para el Mundial 2026: así será el nuevo sistema de desempate

El Mundial 2026 tendrá nuevo sistema de desempate y pausas de hidratación obligatorias durante todos los partidos.

La FIFA anunció cambios importantes en el reglamento del Mundial 2026. Entre las modificaciones más destacadas se encuentra la introducción de un nuevo sistema de desempate en la fase de grupos, el cual reemplazará el criterio tradicional de la diferencia de goles.

La próxima edición del torneo, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, reunirá a 48 selecciones nacionales. En este contexto, la FIFA informó que el resultado del enfrentamiento directo entre los equipos será ahora el primer criterio de desempate. Este cambio se aplicará cuando dos o más selecciones terminen igualadas en puntos.

Si persiste el empate tras considerar el duelo directo, se revisarán otros factores: la diferencia de goles entre los equipos involucrados, los goles anotados entre ellos, la diferencia total de goles en el grupo, los goles totales convertidos y la puntuación por conducta deportiva. Esta última se establecerá según el número de tarjetas recibidas.

Cambios adicionales en los partidos

Además del nuevo sistema de desempate, la FIFA ratificó que cada selección podrá contar con 26 jugadores en su lista, al igual que en Catar 2022. De estos, 15 podrán estar en el banquillo por partido. El número total de personas permitidas en el banco, incluyendo cuerpo técnico, se mantendrá en 26 individuos.

La organización también anunció la implementación obligatoria de pausas de hidratación en todos los partidos. Esta medida responde a las altas temperaturas previstas en algunas sedes, especialmente en territorio estadounidense.

Cada encuentro deberá tener una pausa de tres minutos en cada tiempo, que se aplicará entre los minutos 25 y 30, sin importar la ubicación o condiciones climáticas del estadio. En caso de interrupciones por lesiones antes de ese momento, el árbitro decidirá el instante más adecuado para aplicar la pausa, según explicó el director de la División del Torneo de FIFA en Estados Unidos.

Varias de estas novedades ya se utilizaron como prueba en el Mundial de Clubes 2025. Con estas medidas, la FIFA busca estandarizar criterios organizativos y reglamentarios entre sus principales torneos.

