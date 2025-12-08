¿Cuál selección ganará el Mundial 2026? Esta supercomputadora ya tiene un favorito

España, Francia e Inglaterra aparecen como los favoritos para ganar el Mundial 2026, según una proyección realizada por inteligencia artificial.

Con el sorteo del Mundial 2026 ya realizado y el calendario en marcha, comenzaron las predicciones. Una supercomputadora de la empresa Opta simuló millones de escenarios y reveló cuáles selecciones tienen más probabilidades de ganar el torneo.

España lidera el ranking con un 17% de posibilidades de levantar la Copa del Mundo, según el modelo estadístico basado en datos históricos, rendimiento reciente y análisis de cada plantilla. La selección dirigida por Luis de la Fuente aparece como la principal favorita, impulsada por su título en la Eurocopa y un equipo que mezcla juventud, experiencia y equilibrio en el mediocampo.

En segundo lugar se ubica Francia, con un 14,1% de probabilidades. La continuidad del núcleo del plantel que fue campeón en 2018 y subcampeón en 2022 mantiene a los galos como uno de los rivales más fuertes. La presencia de Kylian Mbappé es clave en esta proyección.

Inglaterra completa el podio con un 11,8%. El arribo de Thomas Tuchel como entrenador elevó las expectativas de un país que no conquista el título desde 1966. Con figuras como Harry Kane, la selección inglesa llega con una generación talentosa que busca romper una larga racha sin títulos.

Así quedaron los grupos del Mundial de la FIFA 2026

Argentina ocupa el cuarto lugar, según la proyección

La actual campeona del mundo, Argentina, aparece en el cuarto puesto con un 8,7%. A pesar de ser también bicampeona de América, la supercomputadora le asigna menos probabilidades. El equipo de Lionel Scaloni mantiene la base que conquistó en Catar 2022 y tendrá a Lionel Messi como figura tanto dentro como fuera del campo.

Compartirá el Grupo J con Argelia, Austria y Jordania, y podría enfrentar a España o Uruguay en los dieciseisavos de final, según la proyección. Aunque la probabilidad es baja en el ranking, Argentina sigue siendo una de las selecciones más temidas por su historial reciente.

Alemania, Portugal y Brasil no lideran las apuestas

Alemania (7,1%) y Portugal (6,6%) se ubican en la quinta y sexta posición respectivamente. Aunque tienen planteles fuertes, sus resultados recientes fueron irregulares. En el caso de Portugal, el Mundial podría representar el cierre definitivo del ciclo de Cristiano Ronaldo.

Brasil, cinco veces campeón del mundo, aparece con apenas un 5,6%. El equipo atraviesa un proceso de transición bajo la conducción de Carlo Ancelotti, y aunque el talento individual es incuestionable, su falta de consistencia colectiva afecta su proyección.

¿Quiénes podrían sorprender?

Entre las selecciones que nunca han ganado una Copa del Mundo, destacan:

Países Bajos , con un 5,2% , todavía persigue su primer título mundial.

, con un , todavía persigue su primer título mundial. Noruega , con un 2,3% , basa su potencial casi exclusivamente en el rendimiento de Erling Haaland .

, con un , basa su potencial casi exclusivamente en el rendimiento de . Colombia, con un 2%, destaca por su campaña en las Eliminatorias y el liderazgo ofensivo de Luis Díaz.

¿Qué pasa con los anfitriones?

Entre los tres países organizadores del torneo, México es el mejor posicionado, con un 1,3% de probabilidades. Le siguen Estados Unidos (0,9%) y Canadá (0,4%). Ninguno de ellos ha superado los cuartos de final en la historia de los mundiales, y ese antecedente pesa en la evaluación de Opta.

México será anfitrión del partido inaugural en el Estadio Azteca, reafirmando su histórica relación con este torneo.

La supercomputadora también considera a las selecciones que accederán por el repechaje. A esos equipos se les asignó un 3,7% de probabilidades globales. Entre ellos, podría estar Italia, una selección ausente en los dos últimos mundiales pero con potencial para sorprender.

Ranking de las selecciones favoritas para ganar el Mundial 2026

España – 17% Francia – 14,1% Inglaterra – 11,8% Argentina – 8,7% Alemania – 7,1% Portugal – 6,6% Brasil – 5,6% Países Bajos – 5,2% Noruega – 2,3% Colombia – 2%

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.