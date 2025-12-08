Puro Deporte

¿Cuál selección ganará el Mundial 2026? Esta supercomputadora ya tiene un favorito

Una supercomputadora analizó millones de escenarios para revelar qué selecciones tienen más chances de ganar el Mundial 2026. ¿Quién lidera el ranking?

Por La Nación / Argentina / GDA
España, Francia e Inglaterra aparecen como los favoritos para ganar el Mundial 2026, según una proyección realizada por inteligencia artificial.
España, Francia e Inglaterra aparecen como los favoritos para ganar el Mundial 2026, según una proyección realizada por inteligencia artificial. (Archivo/Archivo)







