Joseph Blatter apoya dura advertencia a los aficionados sobre el Mundial 2026: ‘¡Eviten Estados Unidos!’

Joseph Blatter se sumó a la preocupación por el clima político en Estados Unidos antes del Mundial 2026 y respalda que los aficionados se abstengan de ir

Por Esteban Valverde
El expresidente de FIFA Joseph Blatter apoya la idea de que los aficionados no vayan al Mundial 2026 en Estados Unidos. Aquí, el dirigente reacciona durante una audiencia judicial en marzo de 2025, por un caso de corrupción del que fue absuelto.
El expresidente de FIFA Joseph Blatter apoya la idea de que los aficionados no vayan al Mundial 2026 en Estados Unidos. Aquí, el dirigente reacciona durante una audiencia judicial en marzo de 2025, por un caso de corrupción del que fue absuelto. (FABRICE COFFRINI/AFP)







