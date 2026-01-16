Mundial 2026: ¿Afectará a los aficionados la lista de países con visas congeladas por Estados Unidos?

Imagen del sorteo del Mundial 2026, realizado en Washington en diciembre pasado. Estados Unidos anunció congelamiento de visas para 75 países a solo unos meses del torneo.

El Mundial 2026 de FIFA está a pocos meses de empezar y mientras aficionados de todo el planeta hacen preparativos para asistir, Estados Unidos -uno de los tres anfitriones- anunció el congelamiento de visas para ciudadanos de 75 países.

La noticia trascendió el pasado 14 de enero, según informó primero Fox News. La información fue confirmada luego por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, y por un funcionario del Departamento de Estado.

Todavía no se conoce en detalle los alcances de esta nueva medida, solo que habrá un frenazo en los trámites a partir del 21 de enero. “La inmigración procedente de estos 75 países quedará suspendida mientras el Departamento de Estado reevalúa los procedimientos de tramitación migratoria para impedir la entrada de extranjeros que se beneficiarían de la asistencia social y de los programas de beneficios públicos”, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Piggott, en un comunicado.

De los países incluidos en la medida, hay varios clasificados al Mundial. Sin embargo, los aficionados que estén planeando ir a partidos en Estados Unidos no se verían afectados, pues la restricción aplicará solo a visas para inmigrantes, no para turistas, según trascendió inicialmente.

Estas son las naciones que ya cuentan con su boleto y que están en la lista del congelamiento de visas.

América: Brasil, Colombia, Uruguay, Haití.

Asia: Irán, Uzbekistán y Jordania.

África: Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Senegal, Costa de Marfil.

Todavía quedan seis cupos mundialistas pendientes, en los repechajes intercontinental (dos) y europeo (cuatro).

En este caso, los ciudadanos de Irak, Jamaica y República del Congo también están expuestos a las nuevas disposiciones del gobierno norteamericano.

Todos los países relacionados con esta medida tendrán que jugar en algún momento en Estados Unidos, aunque sus ciudadanos no enfrentarán dificultades si ya poseen la visa o solo van a tramitar la de turista.

El pentacampeón Brasil jugará sus tres partidos de primera fase en suelo estadounidense: ante Marruecos en Nueva Jersey, ante Haití en Filadelfia y contra Escocia en Miami.

Por su parte, Colombia disputará sus dos primeros duelos en México (frente a Uzbekistán y un rival del repechaje), pero deberá trasladarse a Miami para el tercer compromiso, ante Portugal.