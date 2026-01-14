El Mundo

Esta es la lista de los 75 países afectados por congelamiento de visas de Estados Unidos

En la lista hay tres países de Centroamérica. Conozca las 75 nacionalidades afectadas por la medida.

Por Fernando Chaves Espinach
Turistas sin visa deberán compartir sus redes sociales, teléfonos y correos para entrar a Estados Unidos.
Estados Unidos ya había anunciado cambios en el procesamiento de las visas. (Canva /Canva)







Fernando Chaves Espinach

