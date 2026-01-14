Esta es la lista de los 75 países afectados por congelamiento de visas de Estados Unidos

Estados Unidos ya había anunciado cambios en el procesamiento de las visas.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos congelará “todo el procesamiento de visas” para 75 países, según informó primero Fox News. La información fue confirmada luego por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, y por un funcionario del Departamento de Estado.

Sin embargo, no se conocen todavía los alcances de esta nueva medida. “La inmigración procedente de estos 75 países quedará suspendida mientras el Departamento de Estado reevalúa los procedimientos de tramitación migratoria para impedir la entrada de extranjeros que se beneficiarían de la asistencia social y de los programas de beneficios públicos”, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Piggott, en un comunicado.

Fox News también dio a conocer la lista completa de países afectados por la nueva medida.

La lista completa de países incluye: Afganistán, Albania, Argelia, Antigua y Barbuda, Armenia, Azerbaiyán, Bahamas, Bangladés, Barbados, Bielorrusia, Belice, Bután, Bosnia, Brasil, Birmania, Camboya, Camerún, Cabo Verde, Colombia, Costa de Marfil, Cuba, República Democrática del Congo, Dominica, Egipto, Eritrea, Etiopía, Fiyi, Gambia, Georgia, Ghana, Granada y Guatemala.

Continúa con Guinea, Haití, Irán, Irak, Jamaica, Jordania, Kazajistán, Kosovo, Kuwait, Kirguistán, Laos, Líbano, Liberia, Libia, Macedonia, Moldavia, Mongolia, Montenegro, Marruecos, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Pakistán, República del Congo, Rusia, Ruanda, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas.

Finalmente, incluye Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria, Tanzania, Tailandia, Togo, Túnez, Uganda, Uruguay, Uzbekistán y Yemen.