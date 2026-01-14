Estados Unidos congela procesamiento de visas para 75 países

Washington, Estados Unidos. El Departamento de Estados de los Estados Unidos suspenderá la “toda tramitación de visas" para 75 países a partir del 21 de enero, según informes de Fox News.

Un memorando del Departamento de Estado, visto por Fox News Digital, “instruye a los funcionarios consulares a negar visas conforme a la legislación vigente mientras el departamento reevalúa los procedimientos de selección y verificación”.

Los países incluirían Somalia, Rusia, Afganistán, Brasil, Irán, Irak, Egipto, Nigeria, Tailandia, Yemen, entre otros.

“Estados Unidos congela la tramitación de todos los visados para 75 países, entre ellos Somalia, Rusia e Irán”, confirmó la secretaria de prensa Karoline Leavitt en X.

“El Departamento de Estado utilizará su autoridad histórica para declarar inelegibles a posibles inmigrantes que se convertirían en una carga pública para Estados Unidos y se aprovecharían de la generosidad del pueblo estadounidense”, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Piggott, en un comunicado.

“La inmigración procedente de estos 75 países quedará suspendida mientras el Departamento de Estado reevalúa los procedimientos de tramitación migratoria para impedir la entrada de extranjeros que se beneficiarían de la asistencia social y de los programas de beneficios públicos”, agregó el funcionario.

Los 75 países con visa congelada

Fox News también dio a conocer la lista completa de países afectados por la nueva medida.

La lista completa de países incluye: Afganistán, Albania, Argelia, Antigua y Barbuda, Armenia, Azerbaiyán, Bahamas, Bangladés, Barbados, Bielorrusia, Belice, Bután, Bosnia, Brasil, Birmania, Camboya, Camerún, Cabo Verde, Colombia, Costa de Marfil, Cuba, República Democrática del Congo, Dominica, Egipto, Eritrea, Etiopía, Fiyi, Gambia, Georgia, Ghana, Granada y Guatemala.

Continúa con Guinea, Haití, Irán, Irak, Jamaica, Jordania, Kazajistán, Kosovo, Kuwait, Kirguistán, Laos, Líbano, Liberia, Libia, Macedonia, Moldavia, Mongolia, Montenegro, Marruecos, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Pakistán, República del Congo, Rusia, Ruanda, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas.

Finalmente, incluye Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria, Tanzania, Tailandia, Togo, Túnez, Uganda, Uruguay, Uzbekistán y Yemen.