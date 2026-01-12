Trump dice que Estados Unidos ha revocado más de 100.000 visas

Según una publicación del Departamento de Estado en la red X, Estados Unidos ha revocado más de 100.000 visas en el ultimo año incluyendo 8.000 visas estudiantiles y 2.500 visas especializadas para personas que “tuvieron encuentros con la policía de Estados Unidos por actividades delictivas”, afirmó el presidente Donald Trump.

El presidente publicó en su red, Truth Social, “Seguiremos deportando a estos matones para mantener a Estados Unidos seguro”.

Desde el inicio de la administración, varios estudiantes fueron señalados por figuras del gobierno Trump. Eso incluye el caso de Mahmud Kalil en 2025, figura de manifestaciones estudiantiles, detenido a principios de enero y luego expulsado del país, pese a que tiene residencia permanente y es casado con una ciudadana estadounidense.

El caso de Kalil recuerda el de Yunseo Chung, joven surcoreana de 21 años y estudiante de la universidad prestigiosa, Columbia. Chung fue perseguida con orden de expulsión tras asistir manifestaciones “en apoyo de los derechos humanos de los palestinos” en 2024.