Trump dice que Estados Unidos ha revocado más de 100.000 visas

Estados Unidos ha revocado 100.000 visas a extranjeros desde el retorno de Trump. Conozca los detalles.

Por Carlota Zamora González
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se retira tras pronunciar un discurso en el retiro de miembros del Partido Republicano (GOP) de la Cámara de Representantes en el Kennedy Center, en Washington, D.C.
“Seguiremos deportando a estos matones para mantener a Estados Unidos seguro”. (MANDEL NGAN/AFP)







Ha colaborado en el área de Producción Audiovisual. Graduada en Inglés y Escritura Creativa en University of Exeter del Reino Unido.

