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¿Alejandro Bran y Kenneth Vargas están en pretemporada con Alajuelense? Esta es la última novedad

Así se encuentra el caso de Alejandro Bran, Kenneth Vargas y Liga Deportiva Alajuelense

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Por Fanny Tayver Marín y Christian Montero
Kenneth Vargas y Alejandro Bran fueron separados de Liga Deportiva Alajuelense.
Kenneth Vargas y Alejandro Bran fueron separados de Liga Deportiva Alajuelense el pasado 26 (Prensa Alajuelense/Fotocomposición en Canva)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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