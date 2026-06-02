¿Alejandro Bran y Kenneth Vargas están en pretemporada con Alajuelense? Esta es la última novedad

Liga Deportiva Alajuelense empezó pretemporada el 1.° de junio con jóvenes, los refuerzos y algunos experimentados. Ellos ya se toparon con los lesionados, que no han dejado de ir al Centro de Alto Rendimiento (CAR), en Turrúcares, al encontrarse en proceso de recuperación.

Evidentemente, no estuvieron los futbolistas del club que se encuentran con las selecciones nacionales. Pero, ¿qué pasa con Kenneth Vargas y Alejandro Bran?

Tanto el extremo como el mediocampista se encuentran separados del club desde el martes 26 de mayo, luego de explotó un nuevo escándalo de indisciplina, en el que el gran pecado de ellos fue esa salida nocturna que se extendió hasta la madrugada, cuando ya estaban seriamente advertidos de que ante una más, se iban del club.

Como ya es conocido, la situación de los dos futbolistas es diferente. Kenneth Vargas se encuentra a préstamo, pero en la Liga se comunicaron con el Hearts de Escocia, donde ya saben lo ocurrido; mientras que Alejandro Bran posee contrato con Alajuelense hasta diciembre de 2027.

Ellos no forman parte de la pretemporada de la Liga, pero su condición física -además de sus propias características técnicas- es lo que en términos populares podría definirse como su “machete” de trabajo.

Ambos son empleados de Alajuelense en la actualidad y no se trata de un caso sencillo. Aunque se encuentren separados, mantienen un vínculo laboral con la Liga, pero no son jugadores del primer equipo.

¿Qué pasa entonces? “En este momento ellos tienen un plan de entrenamiento distinto que no lo hacen junto con los demás jugadores”, expresó el directivo rojinegro León Weinstok, al atender a los medios de comunicación en la inauguración de la Tienda La Liga en Multiplaza Escazú.

Aunque el dirigente no brindó más detalles sobre ese punto específico, La Nación conoce que Alejandro Bran inclusive tiene autorización de Alajuelense para entrenarse por aparte con un preparador físico, si así lo desea, siguiendo el plan que le entregaron para su acondicionamiento.

Puede hacerlo en el lugar que él crea oportuno; o ir al CAR sin coincidir con el primer equipo, del que no forma parte, al estar separado. Donde se entrene, es una decisión propiamente del futbolista.

Al final, que se encuentre en buenas condiciones físicas también influirá en que encuentre equipo para el semestre venidero.

Que se marche a préstamo fuera del país sigue siendo la principal opción y él tiene claro que la Liga no le pondrá ninguna traba para que se vaya.

Una fuente confió a La Nación que algunos clubes nacionales han buscado al futbolista para consultarle cómo está su situación. Sin embargo, él tiene la clara intención de irse al exterior.

Pero encontrar un club fuera del país tampoco es una tarea fácil, o que se pueda concretar de la noche a la mañana y por eso, hay que esperar.

“Estamos conversando con ellos para buscar la mejor solución. Ya la decisión concreta y más cuando se vea la estaremos comunicando oportunamente”, aseguró León Weinstok ante el caso de los dos futbolistas.

Según el directivo, entrar en detalles puede comprometer un poco lo que se está viendo con cada uno, pero esperan que en los próximos días todo pueda definirse.

Nada está descartado para esa decisión final, porque unilateralmente la Liga podría ejecutar la rescisión del contrato. Empero, lo que buscan en principio es lo mejor para ambas partes.

En el caso de Kenneth Vargas, como lo que le restan son seis meses del préstamo y no está en los planes de la Liga para este semestre, puede asegurarse que ya no jugará más con los manudos.

Mientras que con Alejandro Bran, tampoco se encuentra en los planes de Ismael Rescalvo para el segundo semestre de 2026.

¿Qué pasará luego? Hoy es prematuro responderlo. Podría ser que si se marcha a un club afuera y le va bien, ahí ejerzan una opción de compra.

O que en los próximos meses haya un cambio total y que Alajuelense contemple su regreso en algún momento del año próximo. O que en los próximos días se acuerde el finiquito. Las opciones siguen abiertas.

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