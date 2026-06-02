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Yeison Molina vive su primer día en Alajuelense y él mismo lo describe

Se acabaron las vacaciones para Liga Deportiva Alajuelense y en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) ya se ven algunas ‘caras nuevas’

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Por Fanny Tayver Marín
Yeison Molina brindó sus primeras declaraciones como futbolista de Liga Deportiva Alajuelense.
Yeison Molina brindó sus primeras declaraciones como futbolista de Liga Deportiva Alajuelense. (Liga Deportiva Alajuelense/Captura de Video)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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