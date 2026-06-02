Yeison Molina vive su primer día en Alajuelense y él mismo lo describe

Liga Deportiva Alajuelense empieza de nuevo y Yeison Molina llega con la firme intención de ayudar al club en todo lo que pueda.

Unos jugadores estaban citados a primera hora en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), en Turrúcares, Alajuela. Otros debían ir al centro médico Zenit, en La Sabana, para someterse a una serie de pruebas físicas y médicas; mientras que los demás se encuentran con la Selección de Costa Rica.

En el caso de Yeison Molina, su primer día con la Liga fue en el CAR. Llegó al parqueo y a algunos les quedó la impresión de que estaba un poco tímido, sin entrar y muy pendiente del teléfono.

Pero en realidad, simplemente estaba siguiendo instrucciones, porque le habían dicho que uno de los utileros iría a toparlo. Y así fue.

“La verdad que el primer día un poquito nervioso, porque es algo nuevo totalmente, ¿verdad? Pero nada, apenas entrar a las instalaciones, creo que la bienvenida de todos fue muy linda. La hospitalidad ha sido excelente y eso motiva a estar más feliz”, expresó Yeison Molina en declaraciones recopiladas por la oficina de comunicación del club.

El semblante delata la ilusión que tiene al verse parte de Alajuelense, una oportunidad que por nada del mundo quiere desaprovechar.

“Creo que vengo preparado, sé que aquí pelean grandes cosas, es una presión bonita la que uno siente estando en esta institución, porque sé que es un equipo que pelea cosas importantes. Y vengo con la convicción de hacer las cosas bien”, comentó el defensor central de 30 años.

Yeison Molina tiene altas expectativas con Alajuelense

Cuenta que en su pueblo, Pilas de Bejuco, en Nandayure, fue una locura cuando se supo que la Liga lo quería. Y cuando se concretó el fichaje, fue una algarabía.

Antes de llegar a la Liga, Yeison Molina jugó en Jicaral, Guanacasteca y Liberia.

“Y ahora es un paso bastante lindo, aparte de grande, es un paso bastante lindo. Creo que cualquier jugador desea estar en una institución tan grande como esta”, afirmó.

Cree que es una recompensa al esfuerzo y al apoyo que siempre ha tenido de su familia, sin olvidar que los equipos en los que jugó le ayudaron a crecer.

“Con los clubes que pasé también, que fueron parte de mi carrera, que me ayudaron a crecer como futbolista, como persona y muy contento estar en un club tan grande como este”, citó.

La regularidad lo marcó en esos equipos anteriores y ahora pondrá todo de su parte para que sea igual en Alajuelense.

“Siempre me propongo jugar la mayoría de los minutos, y es lo que he hecho. Gracias a Dios no he tenido lesiones que me hayan apartado y eso es importante”, destacó.

Yeison Molina tiene grabada la emoción de su mamá, su papá, sus hermanos y de toda la gente de su pueblo cuando estaba la opción de jugar en la Liga y al concretarse todo.

“Muchos me preguntaban, ya que se dio, imagínense, la verdad que todos muy, muy felices. Recibí muchos mensajes de apoyo y motivación de mi familia, mis amigos, de toda la gente de la zona allá en Nandayure, de Bejuco. Eso me motiva para venir a hacer las cosas bien acá”.

Ya había sido compañero de Malcon Pilone, Fernando Piñar y John Paul Ruiz. También había coincidido con Alexis Gamboa en la Selección Nacional.

“Da confianza, igual a muchos de acá de la Liga, en los partidos cuando nos enfrentamos, pues ahí tocábamos algún tema, ahí vacilábamos o algo así”, comentó.

Saber que Alajuelense confía en él es algo que valora como un tesoro y por nada del mundo quiere defraudar.

“La Liga es un gran club, que siempre está ahí en las finales, peleando los trofeos y para mí sería un orgullo tocar mi primer trofeo con esta institución. Para ello vengo, a aportar mi granito de arena y poder darle esa felicidad a toda mi familia y a esta gran afición”, citó el defensa central que ahora quiere hablar en la cancha con Alajuelense.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.