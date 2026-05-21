Salidas y llegadas en Alajuelense: estos son los movimientos confirmados en la Liga

Liga Deportiva Alajuelense se encuentra en pleno periodo de movimientos para la próxima campaña.

Liga Deportiva Alajuelense ha tenido un mayo agitado con múltiples movimientos después de que el equipo no respondió como se esperaba entre enero y abril, pasando de un semestre en el que lo ganó todo a quedarse sin nada.

Fue el 1.° de mayo cuando Óscar Ramírez tuvo una reunión con sus jefes y ahí les comunicó que su decisión era no continuar en el banquillo.

A partir de ahí, empezaron los cambios, hasta con la renuncia incluida de Raúl Pinto a la Junta Directiva. En la Liga, el gerente deportivo Carlos Vela afirma que el equipo se reforzará.

Ya se han dado dos salidas de futbolistas y existe la posibilidad de que también se marche Kenneth Vargas, en vista de que un club de Grecia lo pretende. Si eso ocurriera, la Liga recibiría una indemnización.

Salidas en Alajuelense

Óscar Ramírez (técnico).

Wardy Alfaro (asistente técnico).

Juan Carlos Barrantes (preparador físico).

Carlos Rojas (asistente del preparador físico).

Raúl Pinto (renunció al cargo de vicepresidente II en la Junta Directiva).

Joel Campbell (terminó contrato y la decisión fue no renovarlo).

José Alvarado (terminó contrato y la decisión fue no renovarlo).

Llegadas en Alajuelense

Ismael Rescalvo (nuevo técnico de la Liga).

Juan Rescalvo (acompaña a su hermano gemelo, en el cargo de asistente técnico).

Robert Tejero (se integra como preparador físico).

El club todavía no anuncia ninguna llegada en cuanto a futbolistas. Sin embargo, en Liberia indicaron que Daniel Chacón cumplió su periodo a préstamo y que debe retornar a la Liga.

También es posible que a las filas del León regresen Farbod Samadian, John Paul Ruiz y Doryan Rodríguez, quienes se encontraban a préstamo.

Otro que puede retornar al club es Tristán Demetrius, tras su paso por Guadalupe, pero habrá que ver qué se decide en su caso, porque depende de las plazas de extranjeros.

Renovaciones en Alajuelense

Ronaldo Cisneros renovó su contrato con Alajuelense, lo mismo que Deylan Aguilar y Fernando Piñar. Con Rónald Matarrita existe acuerdo y la parte legal trabaja en la redacción del contrato para la firma respectiva.

Ismael Rescalvo tendrá su primer partido oficial al frente de Alajuelense en la Supercopa, que aunque falta la ratificación por parte de la Unafut, está pensada para el 12 de julio.

Esa competición de carácter oficial convoca a los dos campeones nacionales de la temporada 2025-2026, que son la Liga y Herediano.

Quien resulte “Supercampeón” no solo se dejará ese cetro, sino que también obtendrá el derecho de jugar la Recopa, donde ya está sembrado Saprissa como campeón del Torneo de Copa. Esta cita sería el 18 o 19 de julio, a falta de ratificación por parte de la Unafut.

La Liga también tiene la intención de continuar su reinado en el área, recordando que es el vigente tricampeón de la Copa Centroamericana de Concacaf. El próximo martes 26 de mayo será el sorteo de la competición regional.

Después de no superar la fase regular en el Torneo de Clausura 2026, el León llegará con sed de revancha al campeonato nacional, con la presión y la exigencia de siempre.

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