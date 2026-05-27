Alajuelense presenta a Yeison Molina como su segundo fichaje

Ya era un secreto a voces y hasta el primer aviso llegó desde Liberia, pero faltaba que Liga Deportiva Alajuelense le colgara el cartel de bienvenido al defensor Yeison Molina.

Eso lo hicieron los rojinegros este miércoles 27 de mayo, luego de que la noche anterior se alcanzó el acuerdo total.

Yeison Molina siempre fue la principal opción que tenía Carlos Vela para reforzar la zaga, ante las lesiones de rodilla de Guillermo Villalobos y Santiago Van der Putten.

Después de que Alajuelense y Liberia alcanzaron un acuerdo, el futbolista ahora se convierte en ficha de los rojinegros.

Con esto, la Liga tiene como defensas a Alexis Gamboa, Yeison Molina, Aarón Salazar y es prácticamente un hecho el regreso de Farbod Samadian.

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