Puro Deporte

Alajuelense presenta a Yeison Molina como su segundo fichaje

Liga Deportiva Alajuelense tenía entre sus prioridades reforzar la defensa

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Por Fanny Tayver Marín
Yeison Molina jugará en Alajuelense.
Yeison Molina jugará en Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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