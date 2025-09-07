Puro Deporte

Alcaraz le arrebata a Sinner las coronas del Abierto de EE. UU. y el número uno

El español Carlos Alcaraz se ratifica como la gran figura del tenis mundial tras su victoria en el Abierto de Estados Unidos

EscucharEscuchar
Por AFP
El tenista español Carlos Alcaraz abraza el trofeo de campeón tras imponerse al italiano Jannik Sinner en la final del Abierto de Estados Unidos.
El tenista español Carlos Alcaraz abraza el trofeo de campeón tras imponerse al italiano Jannik Sinner en la final del Abierto de Estados Unidos. (CHARLY TRIBALLEAU/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
TenisAbierto de Estados UnidosCarlos AlcarazJannik Sinner
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.