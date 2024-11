Guía TV: ¿Cómo hará la televisión con juegos de Saprissa, Herediano, San Carlos y Cartaginés a la misma hora?

Los equipos de Herediano, San Carlos y Cartaginés se juegan este domingo 1.º de diciembre su boleto a las semifinales del Torneo Apertura 2024.

Norteños y florenses dependen de sí mismos, ya que con una victoria avanzan a la siguiente fase, mientras que los brumosos cruzan los dedos para que alguno de sus rivales sufra un traspié que les permita acceder a la segunda ronda.

Por eso, los encuentros de este domingo se jugarán a la misma hora. Aquí le contamos dónde puede verlos a partir desde las 3 p. m.: Puntarenas FC vs. San Carlos será transmitido por Tigo Sports. Por su parte, Sporting FC vs. Cartaginés estará disponible por Tigo Sports 2 y también a través del canal de YouTube de Tigo Sports Costa Rica. Herediano vs. Santos se podrá ver por Canal 7. Al tiempo, el Saprissa vs. Santa Ana será transmitido por FUTV.

Además, este sábado se llevará a cabo la final de la Copa Libertadores entre Atlético Mineiro y Botafogo, la cual será transmitida por ESPN 3 a la 1:30 p. m.

En otras disciplinas, la Maratón San José podrá seguirse por Tigo Sports desde las 5:50 a. m. Las Tres Horas de Costa Rica se transmitirán por TD+ a partir de las 11:45 a. m.

Sábado

7 a. m. Barcelona vs. Las Palmas (Liga Española), por Sky 504/546 y Tigo Sports

7:50 a. m. Como vs. Monza (Serie A) por ESPN 2.

8:30 a. m. Augsburg vs. Bochum (Bundesliga), por Sky 504/546 y Tigo Sports VIX.

8:30 a. m. Freiburg vs. Borussia M’gladbach (Bundesliga), por Sky 504/546.

8:30 a. m. Werder Bremen vs. Stuttgart (Bundesliga), por Sky 504/546.

8:30 a. m. Union Berlin vs. Bayer Leverkusen (Bundesliga), por Sky 504/546.

8:30 a. m. RB Leipzig vs. Wolfsburg (Bundesliga), por Sky 504/546.

9:15 a. m. Alavés vs. Leganés (Liga Española), por Sky 504/546.

11:10 a. m. Inglaterra vs. Estados Unidos (Amistoso femenino), por ESPN 2.

11:30 a. m. Espanyol vs. Celta (Liga Española), por Sky 504/546.

11.30 a. m. Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich (Liga Española), por Sky 504/546.

11:55 a. m. Gran Premio de Catar (Fórmula 1 clasificaciones), por ESPN.

12:50 p. m. Feyenoord vs. Fortuna Sittard (Eredivisie), por ESPN 5.

1.50 p. m. Atlético Mineiro vs. Botafogo (Copa Libertadores, final), por ESPN 4.

2 p. m. Real Valladolid vs. Atlético de Madrid (Liga Española), por Sky 504/546.

5 p. m. Toluca vs. América (Liga Mexicana), por TUDN.

5 p. m. Guanacasteca vs. Alajuelense (Apertura 2024), por FUTV.

7:10 p. m. Cruz Azul vs. Tijuana (Liga Mexicana), por TUDN.

8 p. m. Pérez Zeledón vs. Liberia (Apertura 2024), por FUTV.

8 p. m. Golden State Warriors vs. Phoenix Suns (NBA), por ESPN.

Domingo

5 a. m. Utrecht vs. PSV (Eredivisie), por ESPN 2.

5:20 a. m. Udinese vs. Genoa (Serie A), por ESPN 2.

5:50 a. m. Maratón San José (Atletismo) Tigo Sports.

7 a. m. Villarreal vs. Girona (Liga Española), por Sky 504/546.

7:50 a. m. Torino vs. Napoli (Serie A), por ESPN 2.

8.30 a. m. Mainz 05 vs. Hoffenheim, (Bundesliga) por Sky 504/546.

9:15 p. m. Real Madrid vs. Getafe (Liga Española), por Sky 504/546 y Tigo Sports VIX.

9:50 a. m. Lyon vs. Nice (Ligue 1), por ESPN 2.

10:30 a. m. Heidenheim vs. Eintracht Frankfurt(Bundesliga) por Sky 504/546.

10:30 a. m. Rayo Vallecano vs. Athletic de Bilbao (Liga Española), por Sky 504/546.

10:55 a. m. Gran Premio de Catar (Fórmula 1, carrera), por ESPN.

11:45 a. m. Las Tres Horas de Costa Rica (Automovilismo), por TD+.

12 p. m. Pumas vs. Monterrey (Liga Mexicana), por TUDN.

12 p. m. Pittsburgh Steelers vs. Cincinnati Bengals (NFL), por ESPN 2.

12 p. m. Los Angeles Chargers vs. Atlanta Falcons (NFL), por ESPN 5.

1:30 p. m. Olympique de Marseille vs. Mónaco (Ligue 1), por ESPN 2.

2 p. m. Real Sociedad vs. Real Betis (Liga Española), por Sky 504/546.

3 p. m. Philadelphia Eagles vs. Baltimore Ravens (NFL), por ESPN 2.

3 p. m. Tampa Bay Buccaneers vs. Carolina Panthers (NFL), por ESPN 5.

3 p. m. Herediano vs. Santos (Apertura 2024), por Canal 7.

3 p. m. Puntarenas vs. San Carlos (Apertura 2024), por Tigo Sports.

3 p. m. Saprissa vs. Santa Ana (Apertura 2024), por FUTV

3 p. m. Sporting FC vs. Cartaginés (Apertura 2024), por Tigo Sports 2.

7 p. m. San Francisco 49ers vs. Buffalo Bills (NFL), por ESPN 2.

Lunes

1:30 p. m. Roma vs. Atalanta (Serie A), por ESPN 3.

2 p. m. Sevilla vs. Osasuna (Liga Española), por Sky 504/546.

7 p. m. Uruguay vs. Jicaral (Liga de Ascenso, semifinal), por TD+.

7 p. m. Cleveland Browns vs. Denver Broncos (NFL), por ESPN 2.