Alexandre Guimaraes sobre Alajuelense: ‘El equipo quedó picado’

-Celso Borges aseguró que Herediano fue mejor en el primer tiempo...

-Es cierto, él tiene toda la razón. Ahora tenemos esta experiencia para el miércoles. Ellos fueron superiores en el primer tiempo, luego equilibramos, y ahora debemos sacar el partido el próximo miércoles; solo eso debemos pensar.

-¿Cómo queda el equipo después de la pérdida?

-La Liga ha mostrado durante todo el torneo que es inquebrantable. Es decir, hicimos un primer tiempo malo. En el segundo tiempo rearmamos y ahora el equipo quedó picado, eso es obvio, pero también somos conscientes de que estamos pasando por una serie de 180 minutos. Ahora debemos recobrar la postura que siempre hemos tenido cuando jugamos este tipo de duelos.

-¿Cómo maneja el golpe luego de un éxito como el que se consiguió en la Copa Centroamericana?

-Lo habíamos conversado después de la Copa Centroamericana. Los primeros 15 minutos estuvimos bien, pero después de la anotación de ellos sufrimos descontrol. Ahora solo vemos hacia el miércoles para equilibrar y pasar. Ya hemos jugado series finales y estamos conscientes de que dependemos de nosotros. Estamos dolidos, pero eso no quita para nada el empuje que tenemos para sacar esto adelante.

-¿Se mantiene el equipo para ser campeón?

-Es que estamos para ser campeones. Perdimos un partido, pero la serie está abierta. Jugamos un primer tiempo que no es el acostumbrado cuando venimos a jugar, pero eso no quita absolutamente nada de la convicción y fe que tenemos para reponernos y buscar la otra final.

-¿Qué le dice a una afición que se puede molestar porque en el pasado esto ya le ha pasado a Alajuelense y al final le afecta?

-No, no, ustedes están dando por sentado que la serie terminó acá. Esto no ha terminado. Ustedes están queriendo sacar fantasmas del pasado y no es así. Nosotros vamos a tratar de darle vuelta a esto, y lo que ya se hizo no se desmerece.

-¿Cómo queda la confianza de la Liga?

-El resultado no es el que queríamos, pero es un resultado que podemos revertir. El equipo tiene en sus manos la posibilidad de revertir esto el miércoles.