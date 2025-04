Alajuelense vs. Sporting: Lo que debe saber de un partido cargado de presión antes del clásico nacional

Liga Deportiva Alajuelense recibe a Sporting este miércoles 16 de abril, a las 8 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto. Se trata del partido que cierra la jornada 18 del Torneo de Clausura 2025.

Es un duelo al que la Liga de Alexandre Guimaraes llega sin derecho a fallar, porque la presión ya no es solo en cuanto a las aspiraciones por alcanzar el primer lugar, que ahora está en manos de Herediano; sino que Saprissa y Cartaginés también tienen una lucha fuerte por clasificar.

Alajuelense llega a este encuentro con 33 puntos en 17 presentaciones, a sabiendas de que la noche anterior, Herediano asumió el liderato (38 unidades) en 18 presentaciones y se convirtió de manera oficial en el primer semifinalista del torneo; mientras que Puntarenas perdió en su Olla Mágica contra Saprissa y tiene 36 puntos.

Eso implica que si los rojinegros derrotan a Sporting, subirían al segundo puesto de la tabla por gol diferencia. Si empatan se mantendrían terceros, pero con ventaja de apenas tres puntos sobre la S. Y si pierden, los manudos se meterían en problemas.

Los albinegros, por su parte, llegan a la Catedral después de reencontrarse con la victoria a domicilio, luego de lo que fue su triunfo ante Santos en Guápiles. El cuadro de Luis Marín contabiliza 20 puntos en 17 presentaciones.

Washington Ortega figura como el mejor fichaje de Liga Deportiva Alajuelense en el último mercado. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

Jonathan Moya encendido con Alajuelense Copiado!

Jonathan Moya anotó en los últimos tres partidos de Alajuelense. El atacante está aprovechando su oportunidad y tiene la firme intención de ayudarle a su equipo esta noche, porque para él, lo colectivo es lo principal.

“Tenemos un plus de dos partidos seguidos en casa, eso va a ser importante. Esperemos que la afición se acerque, que primero que todo saquemos los puntos contra Sporting, para que esa parte anímica nos ayude bastante para lo que es el clásico del próximo lunes”, expresó Jonathan Moya.

El atacante recordó que Alajuelense es el único equipo que no conoce la derrota en lo que va del Torneo de Clausura 2025 y dijo: “Seguimos cerca del primer lugar y no vamos a aflojar hasta alcanzar el objetivo”.

También recordó que en los últimos juegos, han tenido expulsados y lesiones, de modo que no cuentan con el equipo completo. Para esta noche, ya regresaría el español Alberto Toril, después de cumplir una suspensión de dos partidos por una tarjeta roja que el propio presidente de la Comisión de Arbitraje, Enrique Osses, reconoció que no debió de ser.

“Siempre que jugaba yo lo apoyaba y ahora que estoy jugando yo, siempre recibo los buenos deseos de él y esto es importante. Al final, esperemos que todos los compañeros estén listos ya para el próximo partido y para el clásico”, citó Jonathan Moya.

En cuanto a esa lucha feroz que refleja la tabla, el atacante considera que es complicada y cerrada, porque todos los equipos están jugando de buena forma.

“Ustedes ven a Puntarenas, Heredia, Saprissa, Cartaginés, todos están haciendo su torneo por querer estar en los primeros lugares. Nosotros seguimos con ese balance positivo de seguir invictos, que para mí eso es un plus que nos da en lo anímico”, citó.

Jonathan Moya marcó el gol de Liga Deportiva Alajuelense contra Guanacasteca en Nicoya tras un pase de Celso Borges. (LDA /LDA)

Además, al referirse sobre su momento, el delantero apuntó que todos los torneos son diferentes y que es normal que en algunos momentos el jugador esté bien, en el que todo le sale, y en otros no.

“Yo me sigo manteniendo humilde, tranquilo, trabajando, independientemente de si juego o no juego. Ahora que las cosas se me están dando y los goles están llegando, voy a seguir trabajando el doble o más para poder seguir contribuyendo con el equipo”, aseguró.

Para este juego, la Liga no contará con Alexis Gamboa, quien fue expulsado el odmingo pasado en el Estadio Chorotega y recibió un partido de castigo.

¿Dónde puedo ver el partido Alajuelense vs. Sporting? Copiado!

El juego entre Alajuelense y Sporting será transmitido por FUTV. Recuerde que en este artículo de nacion.com encontrará la previa, luego las principales incidencias y que una vez concluido el partido, aquí mismo hallará la actualización con el relato final.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido Alajuelense vs. Sporting? Copiado!

Estos son los precios de las entradas para el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Sporting. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

Alajuelense anuncia el partido contra Sporting Copiado!

Los árbitros del partido Alajuelense vs. Sporting Copiado!

Adrián Chinchilla al centro, asistido por Marvin Meza y Luis Núñez. Cuarto árbitro: Róger Vindas. VAR: David Gómez. AVAR: Brayan Cruz.

