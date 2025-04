Alexandre Guimaraes: ‘Seguimos vivos, estamos totalmente vivos’

Alexandre Guimaraes se mostró muy ecuánime luego del empate entre Guanacasteca y Liga Deportiva Alajuelense (1-1). En el Estadio Chorotega, el técnico rojinegro explicó lo sucedido en el juego y aseguró que la Liga no tiene margen de error en los partidos que siguen en el Morera Soto, ante Sporting y Saprissa.

- ¿Qué análisis hace del partido en general? ¿Y qué considera que le hizo falta a Liga Deportiva Alajuelense para dejarse los tres puntos acá en el Estadio Chorotega?

- El análisis que hago es de un equipo que supo reaccionar bastante bien sin alocarse después del gol de ellos. El equipo pudo llevar el juego hacia lo que es nuestro juego, y a partir de ahí, creamos opciones de gol y conseguimos el empate.

”Después ya la situación del segundo tiempo, el equipo intentó sin mucha claridad, sobre todo en el último cuarto de cancha, que sí lo tuvimos más en el primer tiempo; pero el equipo nunca tampoco se desordenó, y al final creo que ante las situaciones que se fueron dando, conseguimos acá mantenernos vivos.

”No era lo que nosotros queríamos, pero ahora tenemos dos partidos en casa, miércoles es Sporting y el lunes es el clásico y esos seis puntos tienen que ser vitales para nosotros seguir en nuestra cacería”.

LEA MÁS: Video: Vea los goles de José Mora y Jonathan Moya en el partido Guanacasteca vs. Alajuelense

- ¿En qué posiciones en esta Liga tiene dudas para este cierre del torneo?

- No, no, no... No tengo ninguna duda en ningún puesto, no tengo ninguna duda en ningún puesto. El equipo sigue siendo muy competitivo, como te digo, no era lo que buscábamos, pero seguimos vivos, estamos totalmente vivos.

”Así que ante eso, la inquietud suya de ver si tengo alguna duda, no tengo absolutamente ninguna duda. Sobre todo porque los ajustes que hemos estado haciendo, nos han seguido manteniendo una solidez defensiva muy buena”.

- A Alejandro Bran se le ve muy tirado por izquierda. ¿Cuál es el rol de él?

- La posibilidad con Alejandro Bran de poder atacar espacios interiores, que nosotros necesitamos tener este tipo de ataque. Así que la posición de él es una posición que ya yo la he usado en el América de Cali, cuando salimos campeones; en la India con Mumbai cuando rotaba a Diego Forlán y Matías Defederico, en esa posición de arrancar de afuera hacia adentro.

”La usé China y fuimos la mejor temporada que tuvo en la historia del equipo allá. Por lo tanto, es una variante que a mí me gusta mucho y que Bran nos está dando ese plus que creo que nos va a ayudar, como nos ha ayudado hasta ahora bastante”.

LEA MÁS: Presidente de Guanacasteca por fin habló sobre la investigación del Comité de Licencias... 50 días después

- El equipo empata mucho y nadie les ha ganado. ¿Qué análisis hace más allá del número frío del que se habla tanto, que es el famoso empate de la Liga?

- Tendríamos que analizar cada empate que hemos tenido. Muchos de ellos, habiendo tenido un volumen ofensivo extraordinario y que por A o por B la bola no entraba.

”Nosotros ahora acá hemos, de cierta manera, hecho unos ajustes pensando en ganar, en tener más variantes para poder tener más contundencia. Y creo que la hemos ido consiguiendo.

”Me quedo con el equilibrio emocional del equipo, porque hacía mucho tiempo nosotros no recibíamos un gol comenzando como antes de los 15 minutos. Hacía mucho, mucho, mucho tiempo... Y el equipo no perdió la cabeza, mantuvo el orden, logramos varias oportunidades en el primer tiempo y logramos el empate.

”Así que después, en el segundo tiempo, era un partido que había que tener mucho cuidado, porque fue el típico juego de un gol, de una jugada. Y nosotros, a partir de ahí, intentamos, no fuimos tan claros, como en el primer tiempo.

”Pudimos haber resuelto las jugadas de transiciones que tuvimos un poco mejor, lo que pasa es que para conducir en esta cancha es muy difícil. Entonces, los jugadores uno veía que estaban más pendientes de si conduzco, por dónde me va a brincar la pelota para no errar. Y bueno, entonces ahí ya es otro ingrediente más que afecta el último toque”.

- ¿Cómo ve este cierre de torneo, tomando en cuenta que en esta jornada los dos de arriba ganaron y los dos perseguidores de ustedes también ganaron y ustedes empataron?

- Nosotros seguimos ahí al acecho. Lo que hagan los demás eso no es mi competencia, mi competencia es lo que sigue para nosotros. Lo que sigue para nosotros es miércoles contra Sporting en casa, hacer un buen partido para sacarlo adelante. Volver a poner la presión hacia los que están adelante de nosotros e intentar todavía abrir más el margen de diferencia con respecto a los que vienen atrás de nosotros. Es eso.

”En ese sentido, lo que me interesa ahora es que primero se juegan los tres puntos contra Sporting, hay que sacarlos; después tres puntos en el clásico y hay que sacarlos. Y a partir de ahí, ver cuáles son los resultados de los demás”.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.