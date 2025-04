Alisha Lindo concede su primera entrevista como futbolista de Alajuelense tras marcharse de Saprissa

Alisha Lindo es la nueva leona. Ella tiene algunos meses de pertenecer a Liga Deportiva Alajuelense, pero fue hasta ahora que el club oficializó su llegada. La Nación la contactó y confesó que iba a conceder su primera entrevista como jugadora rojinegra.

“Hace un tiempo, mis compañeras de la Liga me habían hablado y me dijeron que si yo quería irme con ellas. Siempre lo pensé, pero después de este último torneo que pasó, yo quise un cambio de aire, como algo diferente, quería un reto diferente”, relató la veloz jugadora de 16 años, quien forma parte de la Selección Femenina Sub-17 de Costa Rica que se clasificó al Mundial de Marruecos.

El directivo rojinegro León Weinstok y la representante de la jugadora entablaron conversaciones y todo se concretó.

- ¿Cómo la recibieron en la Liga?

- Súper bien, yo creo que no hay mejor manera para recibirlo a uno, la verdad. Han sido todas súper pura vida conmigo, súper inclusivas. Y la verdad es que es un grupo muy bonito, entonces me siento muy acogida por todas.

- ¿Cuándo empezó a entrenarse con Alajuelense? Porque también estaba con la Selección Femenina Sub-17 que acaba de clasificar al Mundial.

- Sí, ha sido como muy pausado. Entre esta y la semana pasada ha sido como el tiempo que más he podido estar con el equipo, pero hace como dos meses, más o menos, fue que empecé a entrenar, antes de salir al Premundial con la Sele Sub-17.

- ¿Cómo ha cambiado todo para vos, porque el CAR le queda un poquito lejos?

- Soy de La Trinidad de Moravia. Hace poquito nos pasamos, sí es un poquito más lejos, pero la verdad es que la distancia no importa cuando estoy haciendo lo que me gusta, o donde nos gusta.

- ¿Con cuánta ilusión espera que comience la Liga Premier Femenina, cuyo inicio está previsto para junio?

- La verdad es que estoy súper emocionada por poder debutar con Liga Deportiva Alajuelense. Es algo que me hace mucha ilusión y yo solo quiero que empiece ya el torneo.

Alisha Lindo tiene 16 años y es la nueva futbolista de Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

- ¿Cómo ganarse un cupo en un equipo tan competitivo, porque todas las que integran la planilla de la Liga pueden jugar?

- Sí, eso es lo bonito, que ahí juega cualquiera, juega la que mejor lo esté haciendo. Entonces, por mi parte, yo voy a entrenar lo más que pueda, hacer todo lo mejor que pueda, pedirle a Dios, dejárselo a Dios en sus manos y, nada, dar una milla extra para poder nivelarme con las chiquillas.

- ¿Qué le dijeron en la casa y sus amigos? Porque había hecho todo el proceso con Saprissa FF y ahí empezó a jugar.

- He recibido comentarios positivos, la verdad. Unos me dicen: ¿Y ese cambio por qué? Otras personas me desean que me vaya bien, todo ese tipo de cosas. No ha sido nada como negativo, siempre ha sido como: ‘Mirá, y ese cambio, qué cosa tan diferente’.

”Porque pasar de estar en Saprissa a estar en la Liga sí es como un poquito fuerte; pero aparte de eso, siempre me han apoyado mucho todas mis amigas, tanto las que estuvieron en Saprissa, como las que están en la Liga. Las de Alajuelense yo sé que están súper contentas porque ahora somos compañeras. Y mis excompañeras, la verdad, es que me han apoyado bastante, por así decirlo”.

- ¿Usted viene de familia de deportistas?

- Más o menos, por así decirlo. A nivel profesional, no, pero mi mamá era velocista y mi papá hizo un poquito de todo.

- ¿De ella heredó esa rapidez?

- Sí, eso espero, espero haberla sacado de ella, porque ella volaba antes.

- ¿Cómo se dio cuenta de que el fútbol era lo suyo?

- En el cole, de chiquita, como a los 7 u 8 años más o menos, yo quería jugar con los chiquillos porque yo de pequeña, era y sigo siendo muy activa. Empecé en el atletismo, pero siempre me causó mucho interés el fútbol. Siempre me interesó más que estar sentada o hacer otra cosa.

”Al inicio no me dejaban jugar, me ponían de árbitra, de hecho. Y poco a poco me fui ganando un campo, un cupo, por así decirlo, entre los chiquillos, y ahora nos llevamos súper bien, de hecho”.

Alisha Lindo se integró desde hace un tiempo a Liga Deportiva Alajuelense, pero hasta ahora fue anunciada de manera oficial por el club. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

- ¿Por qué la ponían de árbitra?

- Ah, por ser mujer, porque decían que yo no podía jugar. Ahorita, por así decirlo, tal vez es un poquito mejor la situación, pero yo todavía sigo escuchando ese tipo de comentarios, o sigo viendo personas con ese tipo de mentalidades.

- ¿Qué expectativas tiene, porque ya la Selección clasificó al Mundial y usted fijo va a querer estar ahí?

- Sí, claro, primero que todo, me hace muchísima ilusión poder vivir un Mundial y más con ese grupo que somos amiguísimas todas, somos un grupo muy unido, que ha pasado por bastante y lo bonito es que lo hemos pasado todo juntas.

”Primero hacer historia, poder clasificar a la siguiente ronda, poder jugar la mayor cantidad de partidos que el profe y que Dios me permita. Y con la Liga quiero ganarlo todo. Creo que es como un poco obvio decir eso, pero quiero ganarlo absolutamente todo con la Liga”.

- ¿Cómo es Wílmer López como técnico, ahora que ya ha tenido varias sesiones con él?

- Ay, él es súper pura vida. No sé cómo describirlo porque él es muy buena persona y es muy gracioso también. Siempre es súper acogedor y si nos ve como que estamos teniendo uno u otro problema, encuentra la manera.

”Él me ha ayudado mucho ahorita que estoy tratando de adaptarme con las chiquillas. Me ha tenido mucha paciencia porque sí suelo equivocarme bastante en los entrenamientos, pero él siempre me ha dicho las cosas con mucho respeto y con mucha paciencia”.

- ¿Cómo es ser parte de la Liga? ¿Cómo es ese día a día del equipo femenino de Alajuelense?

- Sí, la verdad es que la intensidad con la que se entrena, el nivel con el que se entrena me ha impresionado mucho; porque uno siempre dice, mira, sí entrenan bastante bien, pero nunca se espera que sea a ese nivel. Y todas las cosas, se cuidan mucho los detalles, por más pequeños que sean, se cuidan.

”Entonces, eso es como lo que al final uno dice, por eso es que ganan, porque cuidan mucho los detalles y no solo en el aspecto futbolístico; sino que en lo anímico y en lo mental. Es todo ese tipo de cosas que son un grupo muy unido. Entonces, yo siento que también por ahí es donde va el que son tan fuertes”.

