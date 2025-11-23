Alajuelense tiene un regreso y se confirman las bajas que se sospechaban

Pase lo que pase este domingo, Liga Deportiva Alajuelense seguirá siendo líder del Torneo de Apertura 2025, pero Óscar “Macho” Ramírez y sus jugadores tienen la firme intención de cerrar la jornada con una ventaja más amplia en el primer lugar.

La Liga buscará el triunfo contra Sporting, pero en esta seguidilla de partidos que pueden catalogarse como puras finales, los rojinegros también saben que el miércoles tienen otro partido importantísimo en su casa, en el juego de ida de la final de la Copa Centroamericana de Concacaf, contra Xelajú de Guatemala.

Antes de ese desafío internacional, la Liga le hace frente al reto de este domingo contra Sporting, un duelo en el que Alberto Toril vuelve a aparecer en convocatoria, después de la lesión que lo hizo pasar por el quirófano y que lo alejó dos meses de las canchas.

A las 2:20 p. m., el delantero español se dejó ver, al salir a caminar en solitario por la gramilla híbrida del Estadio Alejandro Morera Soto.

Eso era una pista de que posiblemente, Alberto Toril tendrá participación este domingo, en el pulso entre Alajuelense y Sporting.

Mientras que no están en lista Kenyel Michel, a quien Óscar Ramírez había dicho que aún le faltaban unos días para volver. Y el otro ausente es Anthony Hernández, quien se lesionó el jueves pasado contra Cartaginés.

¿Cuál es la alineación estelar de la Liga? Washington Ortega, Fernando Piñar, Guillermo Villalobos, Santiago van der Putten, Rónald Matarrita, Alejandro Bran, Celso Borges, Creichel Pérez, Ronaldo Cisneros, Jeison Lucumí y Joel Campbell.

Además, Óscar “Macho” Ramírez dejó en la suplencia a Bayron Mora, Alexis Gamboa, Deylan Aguilar, John Paul Ruiz, Diego Campos, Aarón Salazar, Deylan Paz, Rashir Parkins, Isaac Badilla y Alberto Toril.

