Puro Deporte

Alajuelense encarará ‘puras finales’ a partir de ahora

Liga Deportiva Alajuelense recibirá este domingo a Sporting. Repase los partidos que vienen para los rojinegros

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
20/11/2025, Alajuela, Estadio Alejandro Morera Soto, partido de reposición de la fecha 5 del torneo de apertura 2025 entre Liga Deportiva Alajuelense y el Club Sport Cartaginés.
Liga Deportiva Alajuelense sabe que no es momento de dar pasos en falso. (Jose Cordero/José Cordero)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseApertura 2025Copa Centroamericana de Concacaf
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.