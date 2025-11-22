Alajuelense conoce el tiempo que pierde a un futbolista

Tristán Demetrius está castigado, pero a mitad de semana podría jugar de nuevo con Liga Deportiva Alajuelense.

Liga Deportiva Alajuelense tendrá más trajín que otros clubes en lo que falta del cierre de la fase regular del Torneo de Apertura 2025, porque jugará la final de la Copa Centroamericana de Concacaf y Óscar “Macho” Ramírez pareciera que se inclina por no priorizar, sino en ir partido a partido.

Kenyel Michel aún no ha regresado después de la lesión que sufrió en el juego de ida de la semifinal del torneo regional contra Olimpia.

Anthony Hernández se lesionó el jueves anterior, en el partido de reposición entre Alajuelense y Cartaginés que acabó 0-0. Aunque no hay un parte médico oficial, fuentes a lo interno del club señalan que el jugador pronto estará en cancha de nuevo.

En ese mismo encuentro, la Liga perdió al haitiano Tristán Demetrius, al menos para los próximos encuentros de campeonato nacional, tras salir expulsado.

Al dictar las sanciones tras ese partido de reposición, el Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol le impuso dos partidos de suspensión, “por ser la primera vez que golpea de cualquier manera mediante el juego brusco grave”.

Tristán Demetrius vio la tarjeta roja en el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Cartaginés, luego de una revisión en el VAR por una falta que cometió. (Jose Cordero)

Eso implica que Tristán Demetrius no podrá jugar este fin de semana con el equipo U-21, ni con la máxima categoría en los duelos de este domingo frente a Sporting (4 p. m.) en el Estadio Alejandro Morera Soto, ni en el del domingo 30 de noviembre (11 a. m.) ante Cartaginés, en el Estadio José Rafael “Fello” Meza.

Sin embargo, a mitad de semana sí podrá jugar en la final de la Copa Centroamericana de Concacaf, si así lo decide Óscar “Macho” Ramírez.

Recuerde que la Liga recibirá al Xelajú de Guatemala el miércoles 26 de noviembre (8:06 p. m.), en el partido de ida de la final, en la que los rojinegros aspiran a coronarse tricampeones de Centroamérica.

Otras sanciones tras el partido Alajuelense vs. Cartaginés

Aparte de los dos partidos se suspensión a Tristán Demetrius, la Liga recibió una multa de ¢750.000, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 bis al ser la segunda ocasión de la temporada que los manudos atrasan el inicio del partido, sea en el primer tiempo o en la etapa complementaria.

Por su parte, Cartaginés deberá pagar ¢500.000, al ser la primera vez que atrasaron el inicio del juego.

