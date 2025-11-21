Puro Deporte

Lesión de un jugador clave prende alarmas en Alajuelense

Un hombre importante para Liga Deportiva Alajuelense se resintió en el partido contra Cartaginés

Por Fanny Tayver Marín
Para el inicio del complemento, Anthony Hernández decidió irse a la banca con sus compañeros, para ver desde ahí el resto del juego entre Liga Deportiva Alajuelense y Cartaginés.
