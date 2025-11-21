Lesión de un jugador clave prende alarmas en Alajuelense

Para el inicio del complemento, Anthony Hernández decidió irse a la banca con sus compañeros, para ver desde ahí el resto del juego entre Liga Deportiva Alajuelense y Cartaginés.

Las alarmas se prendieron en Liga Deportiva Alajuelense en el partido contra el Club Sport Cartaginés, debido a la lesión de un hombre clave en su engranaje.

Anthony Hernández corría a más no poder y generaba bastante peligro en los primeros minutos.

Sin embargo, ese hombre que ha sido figura con los rojinegros en lo que va de este semestre, en partidos importantes de la Liga tanto en campeonato nacional como en la Copa Centroamericana de Concacaf, se lesionó.

Al veloz extremo lo atendió el doctor Andrés Barquero, pero Anthony Hernández no pudo regresar al campo. En el minuto 24 lo relevó Creichel Pérez.

Alajuelense todavía no brinda un parte médico sobre Anthony Hernández y lo más probable es que hasta este miércoles le hagan los exámenes de rigor.

Una vez que se acabó la primera parte en el duelo entre rojinegros y brumosos, el porteño salió caminando por sus medios, pero renqueaba un poco.

Fue el último hombre en ingresar al camerino y la afición rojinegra presente en la gradería sur del Estadio Alejandro Morera Soto no dudó en mostrarle su apoyo con aplausos.

Anthony Hernández (7) se lesionó en el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Cartaginés. (Jose Cordero/José Cordero)

Después del descanso y la charla del entretiempo, el jugador optó por reaparecer de nuevo y caminó hasta el banquillo, porque quería ver desde ahí el resto del juego. Eso sí, renqueaba visiblemente.

La preocupación en la Liga es que Anthony Hernández es un jugador clave, de los más rápidos del equipo y se acerca la final de la Copa Centroamericana de Concacaf.

El otro hombre veloz de los manudos es Kenyel Michel, quien todavía no se recupera de la lesión que sufrió contra Motagua.

Después de este encuentro entre Alajuelense y Cartaginés, los manudos recibirán el domingo a Sporting.

Luego de eso, su próximo reto será el pulso de ida contra Xelajú de Guatemala, en una serie en la que el equipo de Óscar Ramírez busca coronarse tricampeón de Centroamérica.

