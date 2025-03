Alajuelense tiene claro su problema y la clave para resolverlo

Rashir Parkins lamentó que la pelota no ingresó en una de las ocasiones generadas por Liga Deportiva Alajuelense contra Puntarenas FC.

Liga Deportiva Alajuelense procurará ponerle punto final a esa falta de gol que padece. El equipo rojinegro arribará este sábado en horas de la tarde a México, porque el martes 4 de marzo se estrenará en la Copa de Campeones de Concacaf contra Pumas.

Durante sus primeros juegos en el Torneo de Clausura 2025, el equipo de Alexandre Guimaraes mostró mucha contudencia, aunque también encajaba anotaciones para ese entonces. La Liga cerró espacios atrás, pero se enemistó con la efectividad.

Para estas series de ida y vuelta en Concachampions es bien conocido que el gol de visita juega un rol determinante como criterio de desempate, así que reconciliarse con el gol en el Estadio Olímpico Universitario y ante un Pumas en crisis sería un negocio inmejorable para Alajuelense.

“Hay que tener más contundencia en el último cuarto, si mejoramos eso creo que es lo único que podemos revertir. Empezamos a mejorar en el hecho de que siempre nos metían gol antes. Solventamos esa parte y ahora toca mejorar en el último cuarto de cancha y así empezar a sacar los partidos desde antes”, expresó el lateral izquierdo Rónald Matarrita.

También dijo que al menos en el campeonato nacional, la mayoría de rivales cuando juegan contra la Liga se cierran un poco más.

“Estamos viendo que los equipos ya sea de visita o de local celebran cuando nos sacan un empate, eso significa que la Liga está haciendo las cosas bien y que es un rival que no se le puede dar espacio. Así se refleja los marcadores en cero, y simplemente hay que tener paciencia, que los goles van a llegar”, destacó el carrilero.

Liga Deportiva Alajuelense llega a México con dos empates consecutivos sin anotaciones. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Rashir Parkins también afirmó que lo único que le falta a Alajuelense es la efectividad, porque tienen ocasiones y siempre están encima del rival. Además, dijo que no es que no se trabaje ese aspecto, pero que el gol ya va a llegar.

En cuanto a Pumas, mencionó que es un rival muy difícil, un equipo importante en México, pero que Alajuelense irá a Ciudad Universitaria con toda la intención de salir a ganar, porque ese es el objetivo siempre.

“El equipo se ha comprometido, queremos sumar partido tras partido. Si al final no se gana, hay que buscar soluciones. Gracias a Dios nuestros defensas, nuestros porteros han estado de muy buena manera y vamos a seguir por esa línea, pero buscando más efectividad arriba”, añadió Rashir Parkins.

La Liga se estrenará en Concacaf de visita y cerrando en casa. Eso pareciera beneficioso desde cierto punto, pero también, con el gol de visita en juego, todos saben que deben tener cuidado.

“Para mí sea lo que sea hay que ganar, cerrando en casa o allá siempre serán partidos complicados, la manera de evitar eso es ganando y vamos a salir a ganar”, insistió el mediocampista.

Anderson Canhoto afirma que Alajuelense debe continuar haciendo lo suyo, creando jugadas y lograr tener ese acierto para que la bola ingrese a la puerta contraria.

“Sabemos que es difícil no hacer goles y tenemos responsabilidad, pero estamos listos para los próximos partidos, volver a anotar y volver a tener la confianza todos nosotros para ir al frente”, apuntó Anderson Canhoto, quien no podrá viajar a México porque no cuenta con la visa estadounidense.

Anderson Canhoto confía en que el gol llegará pronto para Liga Deportiva Alajuelense. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El extremo brasileño se siente listo para el reto que sigue y dijo que para Alajuelense es toda una responsabilidad representar a Costa Rica internacionalmente, de la misma manera que lo han hecho en la Copa Centroamericana.

“Vamos con mucha fuerza, tenemos jugadores en el equipo que pueden hacer la diferencia. Todos los jugadores están acá para eso, para hacer las cosas bien para la Liga”, opinó Canhoto.

En su caso, el brasileño no se confía del mal momento de Pumas, pues considera que todos los clubes pasan esas etapas.

“Pumas es Pumas y tenemos que respetarlos, pero hay que ir con mucha confianza en nuestro trabajo. Para ellos, cambiar de entrenador puede ser una fuerza más, todos los jugadores quieren probar su trabajo y nosotros vamos con nuestro trabajo, que lo estamos haciendo bien”, mencionó Anderson Canhoto.

Del empate contra Puntarenas dijo que el partido fue bueno, crearon oportunidades, chances, pero faltó concretar.

“Vamos a trabajar mejor en el frente de ataque para hacer los goles”, citó el futbolista que por primera vez jugará en la Liga de Campeones de Concacaf. Y eso lo entusiasma.

Dijo que escucha con atención a los jugadores del equipo que tienen más experiencia, pero también considera que si están en la Liga es porque se encuentran preparados para lo que sea.

”La experiencia es cuestión de tiempo y ganamos los partidos de la Copa Centroamericana escuchándolos a ellos; ahora vamos a hacer lo mismo para ir fuertes contra Pumas”, concluyó Anderson Canhoto.

