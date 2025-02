Wílmer López ofrece disculpas a la afición de Alajuelense en medio de la locura y la emoción

Wílmer López jamás creyó que desataría una locura. En medio de tantos sentimientos, el Pato cree estar preparado para exhibir por última vez la camisa 6 de Liga Deportiva Alajuelense dentro de la cancha, algo que pasará la noche de este 28 de febrero.

Desde la propia Catedral, el Pato habló en la cuenta regresiva para un homenaje que muchos liguistas no se quieren perder y que fue una iniciativa propia de la misma afición. Eso le genera más emoción al ídolo de ídolos en la Liga.

Wílmer López aprovechó ese espacio en una transmisión en vivo en la cuenta de Instagram de Alajuelense para ofrecerle una disculpa a muchos aficionados que le tienen el celular saturado y se le hacía imposible responderle a todos quienes querían que el propio Pato le llevara hasta su casa esa última camisa 6.

Él se siente halagado, pero le gusta ver que este homenaje también es para la misma afición, esa capaz de tirar a un futbolista para arriba, mantenerlo ubicado, o dejarlo caer y enterrarlo.

Pero con el Pato y el liguismo ha sido una historia de amor eterno. La leyenda rojinegra ganó siete títulos nacionales, dos Uncaf y una Concacaf como futbolista, más ocho estatuillas de campeonato nacional como director técnico de las leonas.

Wílmer López quiere que este 28 de febrero, el Estadio Alejandro Morera Soto esté lleno de aficionados rojinegros. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

Wílmer López actuó en 580 partidos, siendo el futbolista que tiene más partidos disputados en los 105 años de historia del club de sus amores.

“A uno le halaga mucho, realmente que le haga un reconocimiento de estos, y principalmente en vida. Es de las cosas que lo tiene a uno más ilusionado, que es en vida”, expresó el Pato.

Pero también insistía en que quería disculparse con la gente, porque fue increíble la cantidad de personas que la pidieron en preventa. Y como él aparte de dirigir a las leonas, también trabaja en esa parte comercial y él mismo va a dejar los artículos, con esa camisa hubo más demanda.

“La cantidad de ventas que yo hice estuvo bastante buena. Si yo seguía atendiendo y comprometiéndome con personas de ir a dejarles la camisa personalmente, no me daba chance. Sinceramente, no me alcanzaba el tiempo”, relató.

Porque quizás muchas personas no lo saben, pero él es quien atiende los mensajes, el que consigo las camisas, el que las empaca, el que las lleva, el que las distribuye.

“Todo soy yo y por ejemplo, el miércoles fuimos a Cartago, Tres Ríos, Calle Blancos, Curridabat, Desamparados, Grecia, Palmares y San Ramón. Imaginen que mi esposa y yo fuimos llegando casi a las 9 p. m. y nada más parando a comerse algo”, relató.

Si usted se quedó sin esa camiseta y la quiere, tome en cuenta que este propio 28 de febrero se venderán algunas en la tienda del Estadio Alejandro Morera Soto, que abre a las 9 a. m., pero la cantidad es poca, inclusive, podrían ser menos de 30 prendas, porque se mandaron a confeccionar contra pedido en pre-venta, porque es una edición exclusiva.

“Quiero invitar a la gente: vengan mañana, por favor, acompáñenme en este último momento en el que la camiseta número 6 de Alajuelense estará dentro del terreno del Alejandro Morera Soto. Los espero”, comentó Wílmer López.

