Bryan Ruiz admite que se le pondrá la piel de gallina en acontecimiento histórico de Alajuelense

No solo a Wílmer López se le hace un nudo en la garganta con tan solo imaginar lo que pasará el viernes 28 de febrero, cuando en la cancha del Estadio Alejandro Morera Soto se lleve a cabo el evento de retiro de la camisa 6 de Liga Deportiva Alajuelense. Lo mismo le sucede a Bryan Ruiz y a muchos liguistas de corazón, como ellos dos.

“Lo que Wílmer López significa para la institución y para mí es algo que es difícil de explicar, porque Wílmer fue una pieza importantísima para mí cuando llegué al primer equipo en 2003, y fue un ejemplo a seguir”, expresó Bryan Ruiz ante una consulta de La Nación.

El excapitán de Alajuelense logró que el Pato no pudiera decirle que no a una invitación que le hizo para aquel partido que marcó su despedida del fútbol como jugador, un recordado espectáculo entre la Liga y el Twente, el 17 de diciembre de 2022.

“Hasta la fecha le sigo agradeciendo, y él sabe lo mucho que lo aprecio y lo mucho que deseo siempre lo mejor para él. Cuando escuché la noticia del homenaje y de retirar la camiseta de él, me parece que es más que merecido. Me da un sentimiento muy bonito, de mi parte hacia él, que tenga este honor hacia una leyenda que desde niño fue un ídolo para mí”, destacó el auxiliar de Alexandre Guimaraes.

Para Bryan Ruiz, Wílmer López fue esa figura legendaria de Alajuelense que lo marcó en los inicios de una carrera sobresaliente.

Además, insiste en que no encuentra las palabras para expresar como quisiera lo que significó para él compartir en cancha y camerino con el Pato.

Bryan Ruiz y Wílmer López hicieron de las suyas en el partido de despedida del 10 de Liga Deportiva Alajuelense.

“Tener la posibilidad de jugar con él en la Liga, de debutar a su lado, de disputar muchos partidos, de ganar muchas cosas que ganamos y de tenerlo también en mi último partido como profesional ha sido increíble. Y ahora este homenaje es bien merecido. Vamos a estar ahí, con piel de gallina en el Morera Soto, celebrando con él”, destacó Bryan Ruiz.

Ese abrazo entre Bryan Ruiz y Wílmer López, el 17 de diciembre de 2022 resulta inolvidable para ambos. (JORGE CASTILLO)

La camisa 6 de Wílmer López se retiró oficialmente desde el pasado 25 de enero, en la Asamblea de asociados de Liga Deportiva Alajuelense. Ese dorsal no se volverá a usar en Primera División, ni en el equipo masculino, en el femenino, como un tributo a esa leyenda viviente.

Pero falta el homenaje ante la afición, que será en el regreso de la Liga al Morera Soto, este viernes 28 de febrero, a partir de las 8 p. m., en el duelo contra Puntarenas FC.

El liguismo tendrá algunas sorpresas para su ídolo, a quien le resulta imposible contener las lágrimas, porque todo esto ha sido muy emotivo para él, tomando en cuenta que todo surgió de una petición que hizo un grupo de asociados del club.

Entre tanta nostalgia, el Pato también siente una preocupación grande y es que el viernes será demasiado fuerte en cuanto a emociones para él.

“Ni me lo quiero imaginar... Si bien es cierto aquí hubo una bonita cantidad de socios, espero yo que el día que me hagan el homenaje en el partido, que será en la fecha 11 contra Puntarenas, que la gente llegue. Que me den ese placer de poder portar por última vez la camisa 6 dentro del Estadio Alejandro Morera Soto, con ellos, que son los que tienen que estar aquí.

“A ellos son los que tengo que agradecerles, a toda esa afición, que siempre me respaldó, que siempre me apoyó, que siempre me exigió dar lo mejor de mí”, destacó.

También hizo una promesa, porque se comprometió a tratar de seguir siendo el mismo Wílmer de siempre, accesible, sencillo; esa persona que buscan para un autógrafo o una foto, para un video, para un mensaje, para lo que sea.

“Yo siempre voy a estar siempre abierto a eso, porque me debo a ellos, es gracias a la gente, gracias a la afición que se da eso”, comentó el Pato.

Las entradas para el partido de la Liga contra el Puerto y el retiro de la icónica camisa 6 de Alajuelense están disponibles en boleterialaliga.com y si las adquiere en preventa, antes del 28 de febrero, le saldrán a mejor precio.

