‘La Nación’ le muestra las mejores fotos de una noche histórica e inolvidable para Wílmer López

Con su sencillez de siempre y el carisma que lo hace único, a Wílmer López le resultó imposible no emocionarse al verse ovacionado por la afición de Liga Deportiva Alajuelense y de Puntarenas FC.

El Pato portó la cinta de capitán, fue ovacionado, dio la vuelta por la cancha y hasta se subió a la malla para cantar con La Doce, como en los viejos tiempos.

Ídolo de ídolos, esta emblemática figura queda inmortalizada para siempre en la historia de la Liga por sus finos toques de primera intención, por aquella condición física envidiable que ponía en serios aprietos a los rivales, por un talento increíble y por ese amor inexplicable que le tiene a Alajuelense.

A partir de 2025, de generación en generación se sabrá que la camisa 6 de la Liga no se utilizará nunca más en los equipos masculino y femenino de Primera División de la institución rojinegra, porque tiene nombre y apellidos, porque es propiedad de Wílmer Andrés López Arguedas.

Lo que a él más lo llena es ver que este tributo lo recibió gracias a un movimiento nacido de las entrañas del mismo liguismo y de manera eufórica dijo: “Gracias a todos, los amo”.

Porque esa petición surgió de la mente de su gran amigo Roberto Moya y de su camarada Francisco González. Dos aficionados que se volvieron compinches de su ídolo luego de que el Pato se retiró como futbolista profesional.

No existe una explicación clara del por qué la camisa 6 no se había retirado antes, pero eso ya no importa, porque así adquiere más relevancia dentro de la historia de la misma Liga.

En esos registros ahora existe un capítulo que señala que un grupo de 59 asociados firmaron una carta con una petición a la Junta Directiva para que se retirara la camisa de Wílmer López.

Que al darse a conocer la solicitud, fue apoyada por una multitud rojinegra y que cuando el tema se vio en la respectiva sesión de Junta Directiva, el tema no duró ni 30 segundos. De inmediato, esa petición se aprobó por unanimidad.

Pero es mejor que vea lo que pasó en estas imágenes captadas por el lente de La Nación:

Wílmer López fue ovacionado en el estadio que considera su casa. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Una camisa gigante se desplegó en una de las graderías del Estadio Alejandro Morera Soto. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

En las gradas aparecieron banderas con imágenes de Wílmer López. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Liga Deportiva Alajuelense retiró la camisa 6 de Wílmer López. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Celso Borges le dio la cinta de capitán a Wílmer López. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Wílmer López no se quedó con las ganas de tocar el balón. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Wílmer López vivió una noche mágica en el Estadio Alejandro Morera Soto. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

La cara de felicidad de Wílmer López dice más que 1.000 palabras. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Wílmer López estuvo acompañado en el homenaje por su familia. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Wílmer López posa con sus hijos y su nieto. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

