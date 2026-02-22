Alajuelense se presenta en el clásico con sorpresas: vea la alineación

Ángel Zaldívar, Anthony Hernández, Joel Campbell y Fernando Piñar se encuentran con Liga Deportiva Alajuelense en el Estadio Ricardo Saprissa.

¿Cómo alinea Liga Deportiva Alajuelense para el clásico de este sábado lluvioso en Tibás? En la víspera, Óscar “Macho” Ramírez dio novedades sobre Anthony Hernández, Fernando Piñar, Rónald Matarrita y Joel Campbell ya habían vuelto a entrenar.

Pero tampoco brindó mayores detalles, fiel a su estilo y hasta con una pizca de picardía, porque quedaba pendiente la última práctica, en la que tomaría decisiones.

¿Jugarán ellos o no? La respuesta definitiva se conoció con alineación en mano.

Para este clásico, Alajuelense saltará a la mojada y rápida cancha del Estadio Ricardo Saprissa con una formación estelar conformada por: Washington Ortega, Aarón Salazar, Alexis Gamboa, Guillermo Villalobos, Rónald Matarrita, Alejandro Bran, Celso Borges, Isaac Badilla, Kenneth Vargas, Ronaldo Cisneros y Ángel Zaldívar.

Los jugadores de Liga Deportiva Alajuelense observan la gramilla del Estadio Ricardo Saprissa, donde una hora antes del clásico cae un aguacero. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Además, el “Macho” se dejó en la suplencia a Bayron Mora, Santiago van der Putten, José Alvarado, Creichel Pérez, Fernando Piñar, Deylan Paz, Rashir Parkins, Malcon Pilone, Joel Campbell y Anthony Hernández.

El clásico entre Saprissa y Alajuelense empezará a las 8 p. m. y estará dirigido por el árbitro central Keylor Herrera.

