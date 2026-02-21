Esto es lo que se sabe de los lesionados en Alajuelense antes del clásico

Anthony Hernández es uno de los jugadores que podrían ser parte de la convocatoria de Liga Deportiva Alajuelense para el clásico.

¿Cómo ha sido la semana de Liga Deportiva Alajuelense? En el camerino del campeón nacional hubo una conversación fuerte y clara, sin rodeos y cargada de autocrítica para salir del bache, apelando al compromiso de todos.

En estos días, Óscar “Macho” Ramírez empezó a recuperar piezas de su ajedrez. Eso sí, el técnico de la Liga no reveló más información de la cuenta, como suele ser su estilo.

Pero con relación a eso, lo primero que dijo posiblemente no sea una buena noticia para ningún saprissista: “Anthony Hernández entrenó”.

El extremo si llega inspirado al clásico, puede ser un dolor de cabeza para su rival, como lo fue por ejemplo en el último pulso entre rojinegros y morados, al marcar el último gol en aquel juego del 20 de diciembre cuando Alajuelense se proclamó campeón nacional.

“Ahora voy a hacer la última sesión para ver si no se resiente”, citó Óscar Ramírez en alusión a Anthony Hernández.

También apuntó que Fernando Piñar entrenó y que es el que está un poquito más avanzado.

“Joel Campbell está ahí también, vamos a ver ahora. Y Rónald Matarrita también. El que más evolucionó fue Piñar. Y ahora en este entrenamiento vamos a mirar a los tres, a ver si no hay alguna situación que pueda alterar”, apuntó el “Macho”.

El estratega de Alajuelense dijo que esos futbolistas sí han entrado, pero a un porcentaje prudencial, sin forzarlos, para que no haya ruptura o algo.

“Ahora sí se van a hacer esas pruebas para ver si no hay ningún inconveniente, y ahí tomaremos decisiones”, destacó.

En cuanto a la semana de trabajo, Óscar Ramírez indicó que en la parte del entrenamiento, ha sido normal. Y que percibe mucho compromiso de todos para que el equipo se levante.

“Siempre cuando hay un tipo de estas cosas, siempre es bueno interactuar entre el grupo, al igual nosotros como cuerpo técnico. Y eso es lo que se ha hecho.

”Tal vez yendo un poco a qué se hizo el semestre pasado y que tal vez ahora no se está haciendo, o está faltando. Entonces, básicamente por ahí”, aseguró.

¿Cómo cree Óscar Ramírez que va a ser este clásico?

Esa consulta se la formuló La Nación a Óscar Ramírez en la rueda de prensa previa al clásico de este sábado y el “Macho” cree que todo es normal.

“Como en este momento que estamos hablando que no andamos en buen momento, que el entorno lo ha creado así, y de Saprissa que anda en buen momento”, comentó Óscar Ramírez.

Dijo que para él, lo primordial es estar definidos sobre lo que se va a hacer, lo que tiene en mente y jugar como se juega en los clásicos.

“Ahí básicamente tiene que ver un primer gol, condiciones, ver las virtudes, en este caso de Saprissa que tiene ya hace rato de su balón parado, que es uno de sus fuertes”, citó.

También dijo que ahora con Hernán Medford, los morados han desarrollado un poco más la parte de arriba, que es nueva totalmente para Saprissa.

Óscar Ramírez mencionó que Joel Campbell también es uno de los jugadores que probaría en el último entrenamiento previo al clásico. (JOHN DURAN/John Durán)

De esta versión de su archirrival, el “Macho” señaló que lo ve como un equipo ordenado, no presionante, más el empuje que Hernán da.

“En cuanto a la parte emotiva él estimula mucho al jugador para que dé su máximo, eso es bueno, y un entorno difícil. Siempre que vamos ahí va a ser así, entonces el saber manejar eso va a ser fundamental”, subrayó Óscar Ramírez.

Por parte de Alajuelense, la única baja confirmada para este clásico es el extremo colombiano Jeison Lucumí.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.