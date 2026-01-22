Alajuelense rehúye a correr la misma suerte de Herediano tras su pésimo inicio de torneo

En Liga Deportiva Alajuelense reconocen que tienen que reaccionar de inmediato, luego de dos empates y una derrota.

En apenas tres juegos, Liga Deportiva Alajuelense se encuentra rezagado en la carrera por la clasificación y por el liderato del Torneo de Clausura 2026.

Aunque resulta temprano para tener una noción clara de qué pasará y cómo estará la tabla en las jornadas 17 y 18, a lo interno de la Liga saben muy bien que necesitan una reacción inmediata.

Si bien es cierto, en el fútbol nacional ha quedado demostrado en múltiples ocasiones que no es cómo se empieza, sino cómo se termina, el liguismo rehúye a correr con la misma suerte de Herediano en el último semestre, que no logró reponerse a un mal arranque y cuando metió el acelerador, no le alcanzó para clasificar.

No se trata de una idea que solo ronde entre los aficionados, porque en realidad, el propio técnico rojinegro, Óscar Ramírez, lo manifestó luego de la derrota de Alajuelense ante Cartaginés.

El “Macho” admitió que al ver a su equipo en estos tres juegos en los que solo sumó dos puntos, en los primeros minutos les costó mucho la coordinación y el pase, que antes era muy fluido y ahora fallan algunas oportunidades hasta sin presión.

Cree que el equipo seguirá viéndose parecido en los dos partidos que siguen, pero que va a tener que ingeniárselas para que Alajuelense los juegue “un poco más a la segura” y sumar.

“Aquí lo problemático es que al no puntuar van pasando partidos, el puntaje no es bueno y son pocos equipos. Entonces, es muy poco el espacio. Ya el semestre pasado se vio un poco lo que le pasó a Heredia, y esa es tal vez la preocupación.

”De no llegar a ese punto donde tengamos que acelerar los últimos instantes para buscar una clasificación, entonces eso es lo que me ocupa en este momento”, comentó Óscar Ramírez.

Lo que inquieta al “Macho” es algo que los propios jugadores tienen claro, según expresó el defensor Santiago van der Putten.

“En estos primeros cinco partidos se juega la mitad de la primera vuelta y sabemos la obligación que tenemos de sumar sí o sí los tres puntos, porque no podemos quedarnos rezagados”, apuntó Santiago van der Putten.

En Liga Deportiva Alajuelense niegan tener "campeonitis". (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Admitió que en Alajuelense están molestos e incómodos porque el equipo no se encuentra en su nivel habitual, pero que necesitan cabeza fría y corazón caliente.

“Sabemos que no estamos bien, tenemos responsabilidad, pero tampoco volvernos muy locos para empezar a hacer cosas que no tienen sentido. Tenemos que unirnos en lo colectivo, con la responsabilidad de hacerlo mejor para poder sumar de a tres”, citó.

Porque después del 20 de diciembre, cuando Alajuelense derrotó a Saprissa en la final de segunda fase y se coronó campeón nacional, empató con Liberia, luego empató con Pérez Zeledón y en su tercera presentación perdió frente a Cartaginés.

“Hay que ganar, no importa si es lindo, feo o cómo, tenemos que jugar con la grandeza que exige esta institución y sumar los tres puntos, porque si no, en un torneo tan corto, no vamos a tener tiempo de reaccionar”, destacó

Recalcó que en el camerino de la Liga reconocen que no están en un buen momento, y que ellos mismos son los únicos que pueden revertir la situación.

“No es momento de poner excusas, ni de poner pretextos, es trabajar y tener la humildad de entender que quedar campeón es muy difícil, muy complicado, pero también perderlo todo y que todo se quede en el pasado es muy fácil”, reflexionó Santiago van der Putten.

Al consultársele si lo que les falta es ritmo, de inmediato respondió que en realidad lo que les falta es ganar, y que en cuanto a la palabra “campeonitis”, que se ha puesto de moda, “eso es algo que lo ponen ustedes (periodistas)”.

“Nosotros lo único que tenemos es la exigencia de que cada vez que hacemos algo queremos más y tenemos más hambre de seguir, crecer y ser mejor equipo.

”Sabemos que lo que estamos reflejando en la cancha no es lo que somos; pero si antes no éramos los mejores, ahora tampoco somos los más malos. Pero lo que sí sabemos es que tenemos que ir el sábado a sumar sí o sí”, manifestó Van der Putten.

Un criterio muy similar exteriorizó Guillermo Villalobos, al asegurar que en la Liga ya no tienen más margen de error.

“Nos costó muchísimo en el semestre pasado, tuvimos muchos partidos, la pretemporada fue corta, pero al final yo creo que hay que ocuparnos del presente. Lo que hicimos en el semestre pasado fue increíble y no podemos conformarnos con eso. Tenemos que trabajar, porque el presente no es el que queremos”, citó Guillermo Villalobos.

Añadió que lo que lograron “fue lindísimo”, pero que ya el pasado no les sirve de nada.

Óscar Ramírez no quiere que Liga Deportiva Alajuelense llegue al extremo de tener que buscar la clasificación en los últimos juegos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“No ganamos con la estrella que tenemos. El campeonato nacional y el tricampeonato de la Copa Centroamericana ya ahorita no nos sirve para ganar los partidos, tenemos que enfocarnos en lo que estamos haciendo, lo que estamos haciendo mal, poner las barbas en remojo y trabajar más”.

La conclusión de Guillermo Villalobos es que en Alajuelense deben retomar lo que los hizo campeones, ver qué es lo que les falta porque no se les están dando los resultados y ponerse más serios.

