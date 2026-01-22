Óscar ‘Macho’ Ramírez, tras el mal arranque de Alajuelense: ‘No estoy preocupado, estoy ocupado’

Óscar Ramírez dijo no estar preocupado, sino “ocupado”, ante el difícil arranque que ha tenido Alajuelense en el actual Torneo de Clausura 2026.

La Liga solo acumula dos unidades de nueve posibles, mientras que Cartaginés y Herediano ya tienen nueve puntos al frente de la tabla.

El timonel sí dijo sentir la presión al tener escaso tiempo para trabajar las correcciones que su planilla necesita.

—¿Está incómodo o inquieto con el rendimiento que está mostrando Alajuelense?

—Inquieto no; ocupado es la palabra. Nosotros hemos planeado cosas, pero nos ha costado darle forma a los muchachos. Entonces queremos refrescar el momento, trabajar en cancha lo táctico. Quiero que juguemos más a la segura para poder puntuar, porque lo problemático es que los partidos avanzan. Lo que me preocupa es llegar a un momento en el que deba acelerar para buscar la clasificación.

—¿Por qué la Liga se ve tan diferente al equipo que fue en el cierre del torneo?

—No sé si usted es atleta, pero uno corre una maratón y tiene una preparación. Tenemos una descompensación que es normal, común. El tiempo de recuperación para volver a estar bien es limitado, por lo que es normal que perdamos rendimiento. Ahora no tenemos tiempo para entrenar, porque toca recuperar al equipo para ir a jugar contra San Carlos. Acá tuvimos un rival que nos complica. Vuelvo a decir que la situación es para jugar a la segura; debemos puntuar.

“Ahora queremos afinar; quiero quedar un poco callado y ocuparme”.

—¿Cómo trabajar las correcciones para volver a alzar el rendimiento?

—No tenemos espacio para trabajar, solo es competir, competir. A Alajuelense le tocó jugar cada tres días; otros equipos lograron tener cinco días para trabajar y otros cuatro, pero nosotros no tenemos ese espacio. No hay tiempo para trabajar: no puedo hacer físico, no puedo hacer táctico. No tengo espacio; tengo que seguir así hasta que termine esta racha de los primeros cinco partidos.