‘Estamos mal como equipo’: el crudo diagnóstico de Celso Borges en Alajuelense

Liga Deportiva Alajuelense empezó el Torneo de Clausura 2026 con dos empates y una derrota.

Celso Borges habló claro y directo sobre el mal arranque de Liga Deportiva Alajuelense. El campeón nacional no despega y el propio técnico rojinegro, Óscar Ramírez, admitió que el equipo está descoordinado.

En un lapso de siete días, el cuadro rojinegro empató en casa contra el Municipal Liberia; también empató en San Isidro de El General frente a Pérez Zeledón y perdió ante Cartaginés en el Estadio José Rafael “Fello” Meza.

Con apenas dos puntos de nueve posibles y en un torneo tan corto, Alajuelense empezó a meterse en problemas de manera inesperada, regazángose en la tabla.

“Estamos mal como equipo y tenemos que reconocerlo, ese es el primer camino para salir de eso, pero todos como conjunto. Tendremos que hacerlo mejor si queremos salir de esto”, afirmó el capitán de la Liga, Celso Borges.

Según el mediocampista, en Alajuelense deben ser humildes y reconocer que los otros equipos han sido mejores, y que ellos como no equipo, no han estado bien.

“La única manera es corrigiendo en el poquito tiempo que tenemos para entrenar, pero a partir de ahí, es saber que con eso no nos va a dar y hay que ganar”, citó.

Alajuelense tenía cuatro meses sin derrotas y según Celso Borges, el equipo tiene que reaccionar.

“A veces en el fútbol se pierde y hay que aprender a manejarlo, antes no éramos los mejores y ahora tampoco somos lo peor. Cuando toca perder, toca asumir, toca reconocer que el otro equipo lo hizo bien.

”El equipo siempre quiere ganar, nunca estará en ningún presupuesto perder, yo creo que el equipo tiene que ir a ganar siempre y cuando no lo hace la decepción es muy grande. Hay que aceptar que hay que hacerlo mejor, eso es básicamente”, recalcó el volante.

Celso Borges dice que en Liga Deportiva Alajuelense tienen que ser autocríticos y reaccionar. (Jonathan Jimenez Flores/Jonathan Jiménez Flores)

Apenas en el arranque, Herediano y Cartaginés marchan a paso perfecto, con una ventaja de siete puntos sobre Alajuelense. Ya ese margen es amplio, pero en la Liga no quieren mirar esa tabla, sino cortar cuanto antes esa enemistad con la victoria.

“Estamos pensando en San Carlos y en hacerlo bien el sábado, básicamente”, comentó.

¿Qué les falta? “Falta reconocer que no estamos bien, y a partir de ahí, ver con el poquito tiempo que tenemos de trabajar qué podemos hacer mejor. Hay que ser autocríticos y reconocer que como conjunto no estamos haciendo las cosas bien y por eso nos están empatando y ganando. A partir de ahí, la mejora va a venir”, respondió Celso Borges.

Agregó que como conjunto no están bien, y que podría buscar un montón de cosas para decir, pero que todo se resume en que “tenemos que estar mejor en muchos detalles”.

El capitán rojinegro aceptó que no fue una buena noche para Alajuelense en la Vieja Metrópoli. De hecho, el marcador pudo ser más abultado.

“No estamos bien, no es lo que queremos, es poquito tiempo como para trabajar en cancha qué es lo que está pasando, pero sí para verlo y en eso estamos seguros de que hay que hacerlo mejor, porque no nos está dando”, recalcó.

Lo que Celso Borges como líder del camerino rojinegro tiene claro es que así no pueden seguir.

“No es el camino para lo que queremos y hay que aceptar cuando no estamos bien, y de ahí arrancar para hacerlo mejor. Son muy pocos puntos para la cantidad de partidos que tenemos.

”No es lo ideal y no podemos seguir en este camino, sobre todo a nivel de resultados. A nivel de juego, pues habrá cosas buenas y malas, pero no es algo bueno para nosotros”, detalló.

Alajuelense viene de un semestre en el que ganó todo lo que jugó y el volante admite que por lo mismo, “estar en esta situación no es fácil”.

“Pero hay que ser humildes y reconocer cuando uno no está bien y los otros equipos lo superan a uno. Para ganar hay que hacerlo mejor que el otro equipo y no ha sido la ocasión. No hay tiempo ni para lamentarse en las derrotas, ni para volverse loco cuando uno gana”, concluyó.

El próximo partido de Alajuelense será el sábado 24 de enero, a las 8 p.m. contra San Carlos, en el Estadio Alejandro Morera Soto.

