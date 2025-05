Al líder de pocas palabras le toca alzar la voz en Alajuelense

Celso Borges le entregó la cinta de capitán de Liga Deportiva Alajuelense a Alexis Gamboa en el Estadio de Piedades, luego de que recibió la primera tarjeta roja directa en su carrera deportiva.

El defensor la tomó y no solo la usó en ese instante. No fue una situación de manera provisional, porque también la llevará mientras que el mediocampista cumple su sanción, que hasta el momento no ha sido dada a conocer por parte del Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol.

“Para mí eso es secundario, aunque es un orgullo llevar esa banda, por supuesto”, expresó Alexis Gamboa, quien en el orden jerárquico dentro del camerino rojinegro figura como el subcapitán.

El liderazgo de Alexis Gamboa no resulta nuevo en la Liga, más bien podría catalogarse como algo que el equipo ha venido construyendo a través del tiempo a partir del carácter del jugador.

La Nación publicó este artículo en agosto de 2023, dando a conocer que el zaguero tenía varios meses de acompañar a Giancarlo González, Celso Borges, Leonel Moreira, Alex López y Johan Venegas dentro del grupo de capitanes de Liga Deportiva Alajuelense.

De ese listado, era el más joven, también el más callado, pero con cualidades importantes para llevar la voz cantante en el camerino.

“Mi personalidad es esa, a lo interno sí digo las cosas que tengo que decir, pero a mí no me gusta salir a hablar a la prensa. Ha sido mi personalidad, siempre quiero trabajar en silencio, que se vea mi esfuerzo en la cancha y no lo que uno salga hablando, porque al final se puede tomar para bien o para mal”, dijo Alexis Gamboa en ese entonces.

Dicho artículo consignaba que el hecho de que el defensor sea de pocas palabras, al menos ante los medios de comunicación, resulta llamativo, en vista de que a lo interno del grupo sí ejerce un liderazgo importante.

Inclusive, el propio Gamboa explicó que simplemente trata de ser él y de tener su personalidad, pero insistió en que no sirve para hablar mucho, sino que es de trabajo, y lo demuestra así.

En aquel momento, Celso Borges explicó que para los capitanes no existe un molde único, porque si es una persona que habla antes de los partidos y eso, pues que hable.

O si es una persona un poco más reservada, pero en el campo es un ejemplo, funciona de igual manera.

“Es una cuestión muy natural y como es uno, es que uno va liderando. Él es un muchacho que aunque es muy joven, tiene un carácter que es necesario dentro de un grupo de capitanes”, apuntó Celso Borges en 2023.

Además, recordóque todos tuvieron que aprender en su momento y consideró que fue una muy buena decisión de todos a lo interno del equipo cuando definieron que Alexis Gamboa fuera parte de ese grupo.

“Hay que ir empapándose de cómo se manejan las cosas, de las situaciones que pasan en un grupo, de cómo se solucionan conflictos. Es decir, un montón de cosas que hay que aprender”, subrayó.

Carlos Martínez: ‘Tenemos muchos líderes jóvenes’

Tiempo después, de aquel grupo de capitanes son Celso Borges y Alexis Gamboa quienes se mantienen en el equipo. Y ante la ausencia del mediocampista por la expulsión, el defensor asume ese rol.

“Es un líder dentro del camerino, eso no tiene nada que ver con la edad. Tenemos muchos líderes jóvenes y no solo Alexis Gamboa, sino Santiago van der Putten, que tiene 20 años y para mí es un gran líder. Alexis se lo ha ganado en los años que ha estado aquí, le tenemos mucho respeto y va a ser un gran capitán”, afirmó el lateral derecho, Carlos Martínez.

Al consultársele a Alexis Gamboa cómo hará Alajuelense para lidiar con la presión ahora que viene la etapa decisiva, respondió: “Estamos fuertes, el grupo está haciendo las cosas bien, la presión la meten ustedes mismos (periodistas).

”Nosotros estamos enfocados en hacer las cosas bien, el grupo está fuerte. Sabemos lo que tenemos que hacer, tenemos que ganar sí o sí y esperamos ganar el miércoles”.

Liga Deportiva Alajuelense cerrará la fase clasificatoria el miércoles 7 de mayo contra Liberia. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

Alajuelense completará la fase regular del Torneo de Clausura 2025 este miércoles 7 de mayo, cuando reciba a Liberia, a las 8 p. m. en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Los rojinegros aún no tienen su clasificación 100% consumada, pero pareciera que solo una verdadera catástrofe los dejaría fuera.

Estos son los precios de las entradas para el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Liberia. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

