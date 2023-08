Alexis Gamboa: el defensor de pocas palabras aprende a ser uno de los capitanes de Alajuelense

Desde hace varios meses, Alexis Gamboa acompaña a Giancarlo González, Celso Borges, Leonel Moreira, Alex López y Johan Venegas dentro del grupo de capitanes de Liga Deportiva Alajuelense. Él es el más joven de todos ellos, también el más callado, pero tiene mucho carácter.

Al igual que Joel Campbell, Michael Barrantes, Johan Venegas, Giancarlo González, Celso Borges, Carlos Mora y Alex López, él fue uno de los jugadores de Alajuelense que compartieron con 150 niños y niñas de la Academia de Fútbol de Acosta, en el quinto campamento kölbi, desarrollado en el Centro de Alto Rendimiento (CAR).

Mientras jugaba futbolín con los menores, primero manifestó a través de uno de los encargados de prensa de club que no quería dar declaraciones. Sin embargo, después cambió de opinión.

Alajuelense recupera a Alexis Gamboa

“Mi personalidad es esa, a lo interno sí digo las cosas que tengo que decir, pero a mí no me gusta salir a hablar a la prensa. Ha sido mi personalidad, siempre quiero trabajar en silencio, que se vea mi esfuerzo en la cancha y no lo que uno salga hablando, porque al final se puede tomar para bien o para mal”, expresó Alexis Gamboa, quien está 100% recuperado de la lesión que sufrió durante la pretemporada.

Que sea de pocas palabras, al menos ante los medios de comunicación resulta llamativo, en vista de que a lo interno del grupo sí ejerce un liderazgo importante.

“Yo trato de ser yo, de tener mi personalidad, de ser pro grupo que es lo más importante. Conforme van pasando los partidos y uno va dando su mayor esfuerzo, uno se va ganando las cosas. Yo no sirvo para hablar mucho, soy de trabajo, lo demuestro así.

”Al día de hoy, la verdad es que estoy aprendiendo, no puedo decir que soy un capitán porque estoy empezando, estoy aprendiendo a ser capitán y con humildad y trabajo creo que lo voy a ir logrando de buena manera, el grupo lo ha tomado de buena manera y para mí eso es lo más importante”, relató.

Dijo que aprende de todos, pero se fija mucho en cómo hacen los más experimentados para guiar a un grupo en el que también hay muchos jóvenes, como él y procura agarrar volados.

Celso Borges opinó que hay muchas maneras de liderar y de ser capitán. En el caso específico de Alexis Gamboa, subrayó que lo más importante es que no pierda su esencia de cómo es él.

“Si es una persona que habla antes de los partidos y eso, pues que hable. Si es una persona un poco más reservada, pero en el campo es un ejemplo, pues bien. Es una cuestión muy natural y como es uno, es que uno va liderando. Él es un muchacho que aunque es muy joven, tiene un carácter que es necesario dentro de un grupo de capitanes”, apuntó Celso Borges.

Dijo que todos tuvieron que aprender en su momento y consideró que fue una muy buena decisión de todos cuando definieron que Gamboa fuera parte de ese grupo.

“Hay que ir empapándose de cómo se manejan las cosas, de las situaciones que pasan en un grupo, de cómo se solucionan conflictos. Es decir, un montón de cosas que hay que aprender”.

Más competencia Copiado!

Alajuelense ha presentado una defensa muy joven en la mayor parte de los juegos disputados hasta ahora, con Guillermo Villalobos y Juan Luis Pérez como centrales. Ellos aprovecharon los minutos y no desentonaron mientras Giancarlo González y el mismo Alexis Gamboa se encontraban en recuperación.

“Ellos se han acoplado bien al grupo, han venido haciendo las cosas muy bien, sé que hay muchas por mejorar, de ellos, mi persona, los delanteros, los contenciones, los extremos, pero eso es trabajo. Con trabajo se va a mejorar y felicitarlos por el trabajo que vienen haciendo, que han dado su mayor esfuerzo y que vienen haciendo las cosas bien”.

Alexis Gamboa está listo para volver a jugar, después del desgarro en la pierna izquierda. (Fanny Tayver Marín)

Pero Gamboa está de vuelta y eso eleva la competencia en la zaga. Su lesión ya es cosa del pasado y está integrado a las prácticas normales con sus compañeros.

“Tuve una molestia muscular, no le di la importancia necesaria yo en lo personal y tuve un desgarre en la pierna izquierda. Estuve más de un mes fuera, pero gracias a Dios ya estoy de vuelta y a dar mi mayor esfuerzo”.

En cuanto a lo mostrado por Alajuelense en el Apertura 2023 y en la Copa Centroamericana de Concacaf, Alexis Gamboa opinó que siempre los arranques son difíciles si se analiza el panorama completo.

“Teníamos 11 compañeros en Selección, eso nos afectó, no pudimos trabajar juntos. Llegaron compañeros nuevos que tienen que acoplarse a la idea del profesor. Dimos nuestro granito de arena, tratando de apoyarlos, de dar lo mejor de nosotros. El equipo está fuerte, siempre dando lo mejor de nosotros y a seguir trabajando para buscar buenos resultados”.

La Selección Nacional es uno de sus objetivos personales, admitió que tiene la competencia difícil, pero que trabajará por dar su mayor esfuerzo y ser tomado en cuenta en algún momento.

“Pero por ahora enfocado en esto, recuperarme, volver a obtener mi ritmo y poder hacer las cosas bien”.

Alajuelense recibirá este viernes 18 de agosto a San Carlos, a las 8 p. m. y, según Alexis Gamboa, será un reto interesante para los rojinegros.

“No solamente Jonathan McDonald, va a ser un partido difícil. Tal vez a San Carlos no se le están dando los resultados, pero viene haciendo las cosas bien y nosotros nos vamos a enfocar en mejorar lo que tenemos que mejorar nosotros, en dar nuestro mayor esfuerzo para sacar los tres puntos”.

Las entradas para este partido están disponibles en boleterialaliga.com y estos son los precios:

Popular Norte ¢3.000

Gradería Norte ¢5.000

Gradería Oeste ¢4.000

Gradería Este ¢5.000

Platea Oeste ¢6.000

Platea Sur ¢7.000

Platea Este ¢8.000

Platea Preferencial ¢12.000

Palco Sur ¢15.000

Palco Este ¢17.000

Así va el Apertura 2023 Copiado!

