El gran enredo de Alajuelense que Óscar Ramírez debe resolver

(Albert Marín/Santa Ana vs Liga Deportiva Alajuelense.)

Liga Deportiva Alajuelense salió de Santa Ana sin la clasificación consumada en su totalidad, después del empate 1-1 que no le gustó a ningún liguista, pero ese pareciera ser el menor de los problemas a los que Óscar Ramírez debe buscarles solución hoy mismo.

De todos los aspirantes para ingresar a semifinales y pelearle el título a Herediano, Alajuelense es el club que parece tener el panorama más claro para avanzar a la siguiente fase.

La Liga escaló al segundo puesto de la tabla, con 39 puntos. Cartaginés y Puntarenas FC tienen 38 unidades; mientras que el Deportivo Saprissa llegará a 36 puntos una vez que el Comité de Competición le acredite las tres unidades del juego contra Guanacasteca que no se llevó a cabo porque los nicoyanos tienen suspendida su licencia.

LEA MÁS: Óscar Ramírez confiesa una de sus urgencias con Alajuelense

La Liga se mantiene como el único equipo que no conoce la derrota en el Torneo de Clausura 2025. Inclusive, parecía que ese invicto se le escapaba contra Santa Ana, el club que firmó desde hace días su condena para jugar en la Liga de Ascenso a partir de la próxima campaña.

Cachetada y polémica

Un gol de Javier Camareno en el minuto 76 fue una cachetada para Alajuelense, también una recompensa en medio del partido tan correcto que hacían los hombres de Cristian Salomón, y de si hubiesen jugado siempre, su realidad sería distinta y continuarían en Primera, con mucho protagonismo.

La polémica llegó en el cierre, porque algunos insisten en que no existió el penal sancionado por Roger Vindas, por una falta de Mauricio Villalobos sobre Bryan Oviedo.

En el estadio se armó el mismo alboroto que probablemente surgió en muchos lugares frente al televisor. Unos gritaban: “¡Penal", contrastados con quienes alegaban: “No es penal”.

Roger Vindas sí lo vio de inmediato y la decisión en la sala VOR no resultaba sencilla. El videoarbitraje (VAR) se usó y el propio central fue al monitor. Tras chequear las imágenes con detenimiento, el silbatero mantuvo su decisión.

Alberto Toril cobró el lanzamiento desde el manchón blanco en el minuto 89 y así, de forma agónica, el español rescató el invicto de la Liga.

Pueden darse múltiples combinaciones en esa jornada del miércoles que desde ya se sabe que será dramática, y cuyo desenlace no le gustará a muchos.

Para efectos prácticos, Alajuelense tan solo requiere un punto más para convertirse en semifinalista, pero también es cierto que podría darse el panorama de que avance con una hipotética derrota ante Liberia, si Puntarenas o Saprissa no ganan.

La Liga también podría podría dejar fuera a la S por diferencia de goles, si empatan en 39 puntos, que en este momento ese average indica +14 para los rojinegros y +9 de los morados.

Ese es el momento en el que Roger Vindas le muestra la tarjeta roja a Celso Borges. (Albert Marín/Santa Ana vs Liga Deportiva Alajuelense.)

Sin fiarse de nada, no es precisamente Óscar Ramírez quien tiene que estar con calculadora en mano, pero sí el cabeza del grupo para resolver un dilema con la expulsión de Celso Borges.

No se trata de que exista una “Celso - dependencia”, pero en esta temporada en particular ha sido muy notorio que cuando él no está, el equipo lo extraña.

El capitán influye mucho en el juego de Alajuelense, de cuando la pelota pasa o no por él. Pero también, la ventaja que pareciera tener el Macho es que él le ha variado un poco el rol.

Así que habrá que esperar noticias por parte del Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol para saber en definitiva cuántos partidos se perderá Celso Borges ante su primera expulsión, que deberían ser dos, según el reglamento, pero que dependerá de lo que consigne el árbitro.

El mediocampista estaba en la disputa del balón contra el brasileño Nixon Rocha. El liguista se enojó por cómo lo llevaba agarrado el santaneco y en el forcejeo para liberarse le lanzó un codazo.

“Es una baja sensible, pero creo que en mi entender, igual que lo he hablado con los jugadores, para mí todos son importantes. De hecho tuve en la banca a Joshua Navarro, a Daniel Chacón, a Larry Angulo, con el fin de dar una rotación e involucrar a todos dentro de lo que es el cierre que va a ser tan importante, porque vamos a necesitar de todos”, expresó Óscar Ramírez.

Las expulsiones no eran comunes en la Liga y se están volviendo habituales y también deberá ser un tema a considerar por parte del Macho, quien dijo que cuando pasa algo así, el equipo debe saber cómo reaccionar.

“Entonces, tenemos que tenerlos a todos al nivel máximo y con la parte de, como les digo yo, no sabemos el partido final, si Dios quiere, quién va a estar en la alineación, simplemente que todos tenemos que estar metidos”, apuntó Óscar Ramírez.

La Liga tuvo un mal día contra Santa Ana y en realidad pudo ser mucho peor. Eso sí, esa expulsión del mejor jugador del equipo obligará al Macho a barajar varias alternativas para suplir la ausencia de un jugador que parece muy difícil de reemplazar.

