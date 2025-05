Óscar Ramírez confiesa una de sus urgencias con Alajuelense

Liga Deportiva Alajuelense depende de sí mismo para obtener la clasificación a semifinales. Aunque el empate 1-1 contra Santa Ana en el Estadio de Piedades ni siquiera a él mismo le gustó para nada, Óscar Ramírez hace un llamado directo a su afición.

Ante una consulta de La Nación, de cara al partido del miércoles contra Liberia a las 8 p. m. en el Estadio Alejandro Morera Soto, el Macho respondió que entre todo lo que debe resolver, una de sus prioridades es “volver a unir al equipo con la afición; creo que es un tema que hay que resolver, y la única manera es ganando”.

- Dependen de ustedes mismos, pero ¿qué le gustaría ver en cancha y en el ambiente para el miércoles?

- Me gustaría un ambiente de compromiso, igual de los jugadores, en este proceso que estoy empezando yo, que lo he notado, de dar el máximo dentro de las circunstancias. Igual la identificación, volver a unir al equipo con la afición; creo que es un tema que hay que resolver, y la única manera es ganando, como les digo yo a los muchachos.

”Y que la afición también vea, como lo venían notando. Tal vez en este partido no. Yo lo reconozco, en el primer tiempo se nos enredó y no pudimos. Creo que en el segundo intentamos, igual no tuvimos la claridad.

”Por eso es esencial que sea desde el primer tiempo, porque el primer tiempo te puede dar la sorpresa y te acomoda el partido. Ya en el segundo tiempo es más difícil, hay desgaste y eso lleva a que no sea, tal vez, de una forma, como de atropello. Entonces ya es más diferente.

”Y pues eso me gustaría, que hubiera una unificación tanto de la afición con el grupo, y pensando en que ya vienen los seis partidos finales, que aquí es todos juntos para adelante".

- ¿Qué dejó de hacer Alajuelense?

- Santa Ana nos hizo un planteamiento que de las cosas que veníamos mejorando, como que, por ejemplo, le cambiamos los extremos a perfil cambiado, le volvimos a meter perfil directo. Luego colocamos dos delanteros e hicimos diferentes variantes para poder molestar, pero creo que en este caso hay virtud de la manera en cómo se planteó Santa Ana.

”Venía jugando 4-4-2 muy general y hoy nos mete línea de cinco y en algunos momentos nos controla los espacios que veníamos creando y explotando, principalmente en la derecha.

”Nosotros pues hemos tratado de mejorar un poco no solo la derecha, sino también izquierda y por el centro. Al final del primer tiempo se da mucho, creo que varias por el centro, y poder explotar un poco las espaldas, tal vez al estar más cerca del área, hay más atracción y se persigue más la marca.

”Tal vez acá en un cuadro intermedio ellos manejaron muy bien el salir o no salir, entonces no nos regalaron esos espacios, por ahí creo que está en parte virtud, y también nosotros hicimos las variantes necesarias para tratar de molestar en eso, y pues no tuvimos. Es decir, hubo oportunidades, pero no las que deseamos y con el volumen que veníamos creando".

Óscar Ramírez no quedó para nada contento con el partido de Liga Deportiva Alajuelense ante Santa Ana. (Albert Marín/Fotografía)

- ¿Cuánto pierden con la expulsión de Celso Borges?

- Luego lo de Celso, es una baja sensible, pero creo que en mi entender, igual que lo he hablado con ellos, para mí todos son importantes. De hecho tuve en la banca a Joshua Navarro, a Daniel Chacón, a Larry Angulo, con el fin de dar una rotación e involucrar a todos dentro de lo que es el cierre que va a ser tan importante, porque vamos a necesitar de todos.

”Como se han venido jugando los partidos, van a ser muy intensos. Como pasó con la expulsión y van a ir temas de lesiones y otras circunstancias. Entonces, tenemos que tenerlos a todos al nivel máximo y con la parte de, como les digo yo, no sabemos el partido final, si Dios quiere, quién va a ser la alineación, simplemente que todos tenemos que estar metidos".

- La Liga no fue tan intensa como usted hubiese querido, como venía siendo y tenía al frente un equipo que no tenía nada que perder y mucho que ganar. ¿Qué hará ante el desgaste?

- Es una situación que no es fácil llegar a estas instancias finales, también sin algún conocimiento de algunos muchachos, por eso el tema de Bryan Ruiz, que muchas veces le comento alguna situación que pienso y él me da su sentido y eso me hace tomar las decisiones un poco más acertadas. Lo lógico es que el transcurrir con ellos más tiempo pues uno ya tiene más conocimiento.

”Es difícil llegar, por ejemplo necesitamos la clasificación. Ante una expulsión hay que saberlo hacer, si hay momentos que hay que buscar el partido, hay que hacerlo. Esa parte de entendimiento es la que yo creo que estamos ahí en ese acomodo, por decirlo así, pero con premisa y que tiene que ser inmediato.

”Este era un partido que queríamos ganarlo para ya asegurarnos más cosas, porque Santa Ana nos hizo un muy buen planteamiento y nos estudiaron bien. Yo siento que fue un estudio bueno. De hecho, nosotros también al tener solo una constante, 4-4-2, nos imaginamos otras cosas que no se dieron.

”Entonces, tal vez por ahí viene el contraste de tener, y se los decía ahora, que tenemos que tener la inteligencia táctica de saber que si algo no está funcionando, cómo nosotros mismos dentro de la cancha, tenemos que aplicar una segunda variante.

”Que le intentamos del banquillo, pero muchas veces va mucho también en que el jugador tenga esa interpretación y a eso estamos buscando, que aflore más comunicación, más entendimiento entre ellos y sabiendo que esto es cortito y que tiene que ser funcional".

- ¿Qué pasó con Joel Campbell?

- Es un tema de rotación que estoy tratando de meter a todos involucrados. Fue mi decisión, lo hablé claro con él, que era un tema que yo quería dar cierta rotación para que todos estuvieran sintiéndose partícipes de la situación.

- ¿Cómo analiza la actitud del equipo para esta fase final?

- En la actitud, no tengo quejas. Tal vez en el primer tiempo, digamos, por estar en una situación que no le encontramos el camino al juego, entonces como que nos trabamos. Lo hablé con ellos, esa es la parte que tenemos que tener clarita.

”No es fácil, no es fácil llegar a un grupo e intentar que ellos apliquen muchas cosas. Pues yo más bien he tenido que afinar cosas que venían del anterior proceso y no hacer unos cambios tan bruscos porque no da, no da.

”Entonces, es afinamiento. Por ejemplo, tengo yo que tratar de jugar por derecha, izquierda, por el centro, no recargar solo una zona. Y básicamente en eso, ¿verdad? El tema de centro, el tema de definición, mucha movilidad que estamos necesitando, la seguridad también defensiva que el grupo le ha tenido durante el torneo.

”Y hoy, pues hoy dedicacidamente tenemos un descuido en un momento importante y eso pues nos hace acelerar".

- ¿Es complicado en este fútbol de ahora, moderno, poder tener un once estelar por ciertas circunstancias, expulsiones, partidos domingo, miércoles, domingo?

- Hay momentos para aplicar ciertas cosas, pero por ejemplo, a Guillermo Villalobos lo perdimos. Lo teníamos con una condición estable ahí, pero lo perdimos, porque tuvo un pequeño síntoma de desgarro. Entonces decidimos cuidarlo.

”Bajamos a Alejandro Brand de una zona donde estaba con mucha energía, a dosificar, a saber jugar dosificado ahí en eso, y de ahí metimos a Aarón Suárez a esa zona. Si es por los cambios, creo que uno me altera para tomar decisiones.

”Si Dios quiere y María Santísima llegamos a una etapa final, habrá variantes. A como está cargado el equipo, que también tuvo como cuatro días de intermedio entre los dos torneos, todo lo que ha llevado y todavía la exigencia máxima, que es ahora esta etapa final, Dios quiera que no, pero siento que en algún momento va a quedar gente ahí quedada, y los que vienen atrás son los que van a tener que dar el do de pecho".

- ¿Cómo están Rónald Matarrita y Jonathan Moya?

- De lo que tengo entendido es que Moya esta semana ya se incorpora y Matarrita está con cierta molestia a la hora de golpear el balón. Es decir, en la parte de correr y todo eso no tiene problemas, pero sí a la hora del contacto. Entonces, lo estamos llevando un poquito con cautela.

