Afición rojinegra contradice a Marco Vásquez: Alajuelense es favorito en final del Torneo de Copa

¿Es Liga Deportiva Alajuelense favorito o no en la final del Torneo de Copa contra Puntarenas FC? Para conocer qué piensa la afición se hizo la consulta a través del canal de WhatsApp La Nación Alajuelense, una herramienta gratuita de La Nación que cuenta con más se 26.700 seguidores.

La intención del ejercicio en esta ocasión era abrir un espacio al aficionado para que opinara, así que aquí podrá leer los criterios de los liguistas que están convencidos de que efectivamente, Alajuelense es favorito. Y que de paso contradicen al vocero rojinegro, Marco Vásquez. En este artículo, encontrará la posición de quienes piensan lo contrario.

Recuerde que la final del Torneo de Copa se disputará el sábado 22 de marzo, a las 8 p. m. en el Estadio Nacional.

LEA MÁS: Vocero de Alajuelense puso ‘el mundo a arder’ con sus declaraciones

Ulises Álvarez fue el primero en responder y dijo que la Liga por su historia, además de ser bicampeón de Centroamérica, es el favorito en cualquier competencia.

“Eso deben de tenerlo muy claro los jugadores que estén en la Liga. Asimismo, con peso de no menos valor, la Liga tiene una infractructura deportiva excelente, la mejor de Centroamérica y siempre debe ser la favorita al título”, comentó Ulises Álvarez.

Bryan Morera opinó que Alajuelense sí es favorito, pero lo veo un poco complicado, porque el Puerto viene jugando bien. Recordó que hace poco, los equipos empataron 0-0 y el partido le costó a los rojinegros.

“Yo no sé qué es lo que está pasando con la Liga, que provoca varias posibilidades de gol y no las concretamos, esperemos salir campeones del Torneo de Copa”, apuntó Bryan Morera.

LEA MÁS: Uno de los jugadores más liguistas de Alajuelense quedó en ‘shock’ con palabras de Alexandre Guimaraes

Jonathan Leitón dijo que aunque el equipo no está jugando bien, piensa que es favorito para la final de Copa contra Puntarenas, porque tiene un poco más de planilla y que la Liga siempre será obligado en cualquier final.

Rafael Ángel Guzmán: indicó que lo dicho por Marco Vásquez no tiene justificación, porque el Puerto anda jugando muy bien, pero por trayectoria deportiva, Alajuelense siempre será favorito.

Sebastián Pérez dijo que la Liga tiene mayor profundidad de plantilla, jugadores de mayor experiencia; historial, jerarquía y que es un equipo tradicional.

Ashley Gómez cree que a pesar de los altibajos recientes, eso no significa que Alajuelense no tenga posibilidades, porque la Liga sigue siendo un equipo con mucha historia y capacidad para sorprender en momentos clave. Además, dijo que la experiencia y la calidad histórica de Alajuelense son factores que no se pueden ignorar.

LEA MÁS: Jonathan Moya no se esconde y se refiere a lo que hoy le critica la afición de Alajuelense

José María Gamboa indicó que a ser uno de los dos equipos más grandes de Costa Rica, eso convierte a Alajuelense en el favorito y que ganar el Torneo de Copa es una obligación.

Marcelo Jiménez simplemente dijo que la Liga va a ganar; mientras que Juan Carlos González recalca que Alajuelense siempre debe ser favorito. Sin embargo, expuso que el equipo tendrá dos bajas importantes en defensa: Santiago van der Putten y Alexis Gamboa. Tampoco estará Alejandro Bran.

Josué Orozco exteriorizó que Puntarenas viene haciendo buenas actuaciones y esta final será muy peleada, porque ambos equipos siguen invictos. Su pronóstico es que Alajuelense gana sufriendo.

Gioconda Oviedo también ve favorita a la Liga por trayectoria y experiencia y lo mismo piensa Luis Paulino Abarca, a quien lo inquieta la falta de gol.

Marco Vinicio Montealegre es del criterio que la Liga es favorita solo por nombre e historia no reciente.

LEA MÁS: Javier Delgado destapa su verdad sobre Orlando Galo y Alajuelense: ‘Él nos engañó'

Marlon Prado dijo: “La Liga es favorita siempre. Sin embargo, por jugadores de bajo nivel se terminan perdiendo los títulos. Está copa para la Liga no es la gran cosa, pero no ganarla ante un rival no tradicional sería bochornoso. Si esta copa no se gana, Alexandre Guimaraes debería de irse de inmediato, ya que sería un fracaso más”.

Horacio Fernández ve a Alajuelense como fuerte candidato a ganar esa copa, aunque Puntarenas pasa por un muy buen momento.

Washington Ortega podría ser determinante para Liga Deportiva Alajuelense en la final del Torneo de Copa. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

Alejandro Araya dijo indiferentemente de su situación en el torneo nacional, Alajuelense es favorito por su historia, y que en lo particular le gusta ver equipos no tradicionales marcar diferencia. Cree que será un buen partido determinado por los jugadores jóvenes que lo vayan a jugar, pues ahí estará la clave.

Ariel Chinchilla dijo que cualquier equipo grande como la Liga siempre es favorito, pero no solo en el papel, sino que tiene que demostrar que está para ser campeón.

Eddy Porras indicó que la Liga tiene la obligación de ganar esa copa el sábado, lo mismo que apuntaron Andrés Alfaro, Minor Orozco y Luis Aguilar. A ellos se unió Rafael Álvarez, al reiterar que la Liga siempre es favorita en cualquier competición que asista.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.