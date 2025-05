A Jafet Soto le cambian el castigo por supuestas ofensas a comisario

Si usted pensaba que Jafet Soto no dirigiría desde el banquillo en la gran final entre Liga Deportiva Alajuelense y Herediano se equivoca. ¿Cómo? Resulta que todo cambió y el técnico del Team y presidente de Fuerza Herediana ganó un pulso sobre la mesa.

La Federación Costarricense de Fútbol informó que el Tribunal de Apelaciones recibió un recurso por parte del director técnico del Club Sport Herediano, Jafet Soto.

Luego de analizar lo presentado, el Tribunal decidió dejar sin efecto la sanción de tres partidos y la multa por ¢200.000 impuesta por el Tribunal Disciplinario.

“Porque en las pruebas evacuadas en la audiencia (y que constan en el expediente) se acredita una discrepancia entre el técnico y el comisario, pero las supuestas ofensas no fueron reportadas al árbitro, como corresponde, ni durante ni después del partido”, señala la notificación.

Además, el Tribunal de Apelaciones a partir del análisis del video oficial, sí acredita una protesta por parte de Jafet Soto al comisario.

“Por tanto, le sanciona con el artículo 30 inc 4 del reglamento disciplinario, con una multa económica de ¢105.000. Esta resolución es definitiva y da cierre al presente proceso", se lee en el pronunciamiento.

De ese modo, el técnico florense se quitó la inhabilitación que tenía y podrá sentarse en el banquillo.

Jafet Soto se sentará en el banquillo en la gran final entre Liga Deportiva Alajuelense y Herediano. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

¿Qué fue lo que había pasado?

Todo ocurrió al minuto 63, del partido que San Carlos y Herediano igualaron 1-1, en el estadio Ebal Rodríguez de Guápiles. Jafet apresuraba los cambios, buscando darle más profundidad ofensiva a su equipo e intentaba realizar las variantes: Marcel Hernández por José de Jesús González y Joaquín Alonso Hernández por Randy Vega.

En la acción se observa cómo Erick Mora toma fotografías de las boletas de cambio, lo que enfureció a Jafet. El técnico le arrebata las boletas de las manos tanto a Hernández como al comisario Mora, y levanta los brazos mientras discutía acaloradamente con el exárbitro.

Durante la conferencia de prensa, el periodista Gustavo López, de Tigo Sports, le consultó a Jafet sobre su enojo. Soto fue claro: “El señor comisario se quedó con los cambios para tomarles fotos. Los cambios de los jugadores que yo quería meter, se los deja ahí. ¿Qué quiere, que esté feliz?”, aseguró.

Posteriormente, agregó: “Yo necesito que mis jugadores vayan allá (donde está el cuarto árbitro) para realizar los cambios. Él no tiene ninguna autoridad sobre mis jugadores. No los puede parar; no es esa su función. No tiene la autoridad para dejarlos a medio camino. Tiene mucha experiencia, pero se equivocó en eso”.

El desenlace de esta historia se podía intuir desde la mañana de este viernes 23 de mayo, pues en su conferencia de prensa, prefirió no hablar con detalle de la sanción, porque él sabía que algo iba a ocurrir, cuando soltó la frase: “Si es que me castigan”.