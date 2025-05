Jafet Soto no podrá dirigir al Herediano en la final del Torneo Clasura 2025

El Club Sport Herediano se quedará sin su técnico para la final nacional del Torneo Clauasura 2025.

El Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol comunicó que, en su última sesión, recibió la prueba testimonial del proceso sumario presentado contra el técnico Jafet Soto Molina.

Esto debido a raíz de un reporte presentado por el comisario oficial de Unafut (Erick Mora) durante el partido entre San Carlos y Club Sport Herediano del pasado 24 de abril del 2025.

En aquella ocasión, hubo un roce entre Soto y el comisario Erick Mora.

El siguiente es el acuerdo comunicado por Unafut:

“El Tribunal resuelve que, con base en el artículo 38 del Reglamento, se sanciona a Jafet Soto Molina con una suspensión de tres partidos y una multa de ₡200,000, ya que es la primera vez en el torneo que insulta y ofende a un oficial del partido usando lenguaje ofensivo.

Se informa que esta decisión puede ser apelada en los próximos tres días siguiendo los artículos 89 y 90 del Reglamento Disciplinario.

Recordamos que cualquier apelación no suspende la decisión del Tribunal Disciplinario, y este órgano no emitirá ninguna otra declaración sobre el caso con el fin de respetar los procesos".

El Team, ganador de la primera fase, estará esperando al vencedor de la serie entre Saprissa y Alajuelense.

Todo ocurrió al minuto 63, del partido que San Carlos y Herediano igualaron 1-1, en el estadio Ebal Rodríguez de Guápiles. Jafet apresuraba los cambios, buscando darle más profundidad ofensiva a su equipo e intentaba realizar las variantes: Marcel Hernández por José de Jesús González y Joaquín Alonso Hernández por Randy Vega.

En la acción se observa cómo Erick Mora toma fotografías de las boletas de cambio, lo que enfureció a Jafet. El técnico le arrebata las boletas de las manos tanto a Hernández como al comisario Mora, y levanta los brazos mientras discutía acaloradamente con el exárbitro.

Durante la conferencia de prensa, el periodista Gustavo López, de Tigo Sports, le consultó a Jafet sobre su enojo. Soto fue claro: “El señor comisario se quedó con los cambios para tomarles fotos. Los cambios de los jugadores que yo quería meter, se los deja ahí. ¿Qué quiere, que esté feliz?”, aseguró.

Posteriormente, agregó: “Yo necesito que mis jugadores vayan allá (donde está el cuarto árbitro) para realizar los cambios. Él no tiene ninguna autoridad sobre mis jugadores. No los puede parar; no es esa su función. No tiene la autoridad para dejarlos a medio camino. Tiene mucha experiencia, pero se equivocó en eso”.